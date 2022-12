Se tatúa los ojos y se está quedando ciega

La afectada es Anaya Peterson, de 32 años de edad, pues quiso estar a la moda, impactada por la modelo australiana Ámber Luke, quien tenía coloreados los globos oculares en azul intenso, pero perdió la vista, pero posteriormente la recuperó.

La estudiante de Derecho pensó que a ella no le impactaría; sin embargo, esto no fue así, pues "sólo iba a hacerme un [tatuaje en el ojo] al principio, porque pensé que si me quedaba ciega, al menos tendría el otro ojo. Debería haberme quedado con eso".

Peterson señaló a medios británicos que una de sus hijas le dijo que "no quería hacer eso [el tatuaje] y me preguntó: '¿Qué pasa si te quedas ciega?' Ella no estaba de acuerdo con eso en absoluto".

Ahora, la afligida madre con residencia en Belfast, Irlanda, refiere que debió escuchar a su niña, una pequeña de tan sólo siete años de edad.

Luego del tatuado, Peterson fue internada para tratar la modificación del globo ocular, ya que la tinta causó una reacción en el ojo y ahora está en riesgo de desarrollar cataratas.



"Ya no tengo una visión 20/20. Desde la distancia, no puedo ver las características de las caras", dijo. "Si no me hubiera tatuado los ojos no tendría este problema. Incluso hoy me desperté con más moscas volantes en los ojos. Y eso es peligroso".

Por otra parte, y para aumentar su pena, los médicos le dijeron que la tinta ya no puede ser retirada.

Entre las reacciones que la tinta le causó estuvo la inflamación de párpados, dolor de cabeza y sequedad de globos oculares.

Ahora, Anaya Peterson está muy arrepentida de haber coloreado sus ojos en morado y azul, pues "básicamente estoy a punto de quedarme ciega", señaló.

Pese a todo, la mujer mantiene su entusiasmo, aun cuando los mensajes de censura y crítica en redes sociales es muy fuerte.