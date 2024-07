¡Se repite la tragedia! Padre deja en auto a su hija de 2 años por jugar PlayStation

Una tragedia conmocionó a la comunidad de Marana, Arizona, Estados Unidos, luego de que una niña de dos años falleciera encerrada en el automóvil de su padre, quien la dejó en el vehículo bajo los inclementes rayos del sol mientras él jugaba PlayStation.

La niña, identificada como Parker Scholtes, falleció dentro del automóvil debido a las altas temperaturas luego de permanecer durante más de tres horas expuesta al calor abrasador.

Según reportes de medios como The New York Post, la madre de la niña, Erika Scholtes, descubrió la escena al llegar a su domicilio y encontrarse a su esposo absorto en los videojuegos, sin percatarse de que su hija permanecía dentro del vehículo.

El padre, Christopher Scholtes de 37 años, enfrenta ahora cargos por asesinato en segundo grado y abuso infantil.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Marana, el hombre confesó haber dejado a la niña en el auto porque estaba dormida y no quería despertarla, sin tomar en cuenta que la temperatura rebasaba los 42 grados centígrados.

La pequeña fue encontrada amarrada a su asiento y fue trasladada de emergencia al hospital, donde fue declarada muerta.

Las investigaciones revelaron que este no era el primer incidente de este tipo, con pruebas que incluyen mensajes de texto entre los padres discutiendo por situaciones anteriores en las que la niña fue dejada en el automóvil.

"Te dije que dejaras de dejarlas en el automóvil. ¿Cuántas veces te lo dije?", reclamó la madre de la pequeña en sus mensajes a su esposo, quien respondió: "Bebé, lo siento. Nuestra familia... ¿Cómo pude hacer esto? Maté a nuestra hija, esto no puede ser real", según informó The New York Post.

EL PADRE ENFRENTA CARGOS POR LA MUERTE DE SU HIJA

Tras la revisión de las cámaras de seguridad, la Policía descubrió que Christopher Scholtes llegó a su casa alrededor de las 12:30 del pasado 9 de julio, y la niña fue descubierta dentro del vehículo a las 16:00, por lo que estiman que estuvo poco más de tres horas bajo los rayos del sol.

A pesar de que el acusado afirmó inicialmente que solo había dejado a la niña por una hora con el aire acondicionado encendido, el hombre, quien también es padre de otras dos niñas, enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y abuso infantil por dejar a su hija menor dentro de su Acura MDX modelo 2023 expuesta a las temperaturas extremas que azotan la región.

Mientras las autoridades de Tucson completan la investigación, a Christopher Scholltes se le fijó una fianza de 25 mil dólares. Sin embargo, sorprendentemente, la esposa solicitó al juez que permita la liberación de su marido, argumentando que este trágico error no representa quién es él.

"Solo le pido que permita que vuelva a casa con nosotras para que podamos enterrar a nuestra hija la próxima semana y podamos iniciar el proceso de duelo como familia. Solo quiero que mis hijas vean a su padre", expresó la esposa, según reporta The New York Post.