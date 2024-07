Se registra ataque múltiple de tiburón en Isla del Padre en Texas

En un dramático incidente ocurrido durante el Día de la Independencia en la Isla del Padre, Texas, varias personas resultaron atacadas por un tiburón en las cálidas aguas del Golfo de México; de acuerdo con los informes de las autoridades locales, cuatro bañistas fueron mordidos por el mismo tiburón en un lapso de tiempo relativamente corto, causando alarma entre los presentes que disfrutaban de las festividades de este 4 de julio.

El capitán Chris Dowdy, guardabosques de Texas, confirmó a una cadena de televisión, que los incidentes ocurrieron frente a la conocida South Padre Island, un popular destino turístico en la región.

Uno de los casos más preocupantes fue reportado por el Departamento de Policía de South Padre Island, quienes recibieron una llamada urgente alrededor de las 11:00 a.m. tiempo local, alertando sobre una severa mordedura de tiburón en la pierna de uno de los bañistas.

