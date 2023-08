Se incendia un edificio y deja más de 70 muertos incluidos niños en Sudáfrica

Fue una de las peores tragedias que se suscitó en la ciudad más grande de Sudáfrica, donde deja un saldo de 73 muertes, incluido siete niños y 55 heridos, señaló Robert Mulaudzi, portavoz de la Gestión de Servicios de Emergencia; se dice que entre las víctimas, se encontró un pequeño de un año de edad.

Fue alrededor de la 1:30 de la mañana cuando se presentó este incendio, cuyas causas aún no se han dado a conocer, algunas personas que se encontraban dentro, intentaron escapar de las llamas lanzándose por las ventanas.

Otros arrojaron incluso bebés fuera del edificio, en un intento por ponerlos a salvo, señaló un testigo citado por AP.

Una mujer que no quiso ser identificada indicó que vivía en el lugar y escapó de las llamas con su hijo mayor y su niño de dos años, hasta el momento se desconoce la suerte de otros dos menores.

Las autoridades correspondientes prevén localizar más víctimas mortales a medida que avanzan las investigaciones de búsqueda dentro del edificio, es un proceso ralentizado por las condiciones en las que se encuentran las instalaciones.

Algunos cadáveres fueron extendidos en una calle, algunos de ellos dentro de bolsas y otros cubiertos con sábanas y mantas.

Dozens of people have died in a huge fire at a multistorey building being used as informal housing in South Africa ?? pic.twitter.com/dsGHu1T4sG