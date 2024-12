Robert Johnson y la leyenda de su pacto con el diablo

En un cruce de rutas, Robert Johnson, un músico afroamericano, se tumba y le entrega su guitarra al diablo. La fama, en cambio, de su alma. De esta manera, según el mito, se desarrolló el talento de uno de los guitarristas más impactantes de la historia. Conozcas o no, debes conocer su auténtico relato; nos referimos a Robert Johnson, uno de los músicos de blues más famosos de la historia y que lleva una sombría leyenda a cuestas debido a su documental "Devil at the Crossroads".

¿QUIÉN ERA ROBERT JOHNSON?

La música popular del siglo XX tiene una gran responsabilidad hacia Robert Johnson, ya sea que vendiera su alma al diablo, nacido en Hazlehurst (Mississippi), presumiblemente el 8 de mayo de 1911, Robert, el pequeño, nació de una relación esporádica entre un empleado temporal que transitaba por la localidad y la hija de esclavos, que había estado apartada de su esposo durante un periodo. El matrimonio se unió y se dividió nuevamente, y aquel trabajador de la calle se transformó en el padre de Robert, aunque Robert creía que era su padrastro hasta que su madre le reveló la verdad y su apellido -Spencer- fue reemplazado por el de su padre: John.

¿QUÉ CUENTA LA LEYENDA?

La leyenda de Robert Johnson narra la experiencia de un rechazo. El músico de blues fue expulsado de uno de esos sombríos bares donde se originó el "Blues del Delta" por su mala actuación, pero regresó meses más tarde, mostrando un talento incuestionable... Poco antes, Robert, el buen hombre, se dirigía a un cementerio para tocar la guitarra, debido a que un músico de su tiempo le comunicó que ese sería el único sitio donde nadie protestaría por su mala interpretación. Este suceso, por supuesto, incrementó su fama (y su presunta alianza con el mal).

EL PRIMERO DEL CLUB DE LOS 27

Mediante entrevistas a músicos como Eric Clapton o Keith Richards, "La Encrucijada Del Diablo" detalla la marcada influencia que Robert Johnson tuvo en la evolución del blues y la música moderna. No obstante, el triunfo llegó tras su fallecimiento y, en su primer lleno total, el músico fue reemplazado por un tocadiscos que reprodujo las escasas canciones completas que el artista registró en sus 27 años de vida. Su fallecimiento también se encuentra lleno de mitos, pues hay quienes sostienen que fue envenenado por el propietario de un bar donde solía actuar, mientras que otros sostienen que sufrió de sífilis o que fue asesinado.