Ricardo Salinas Pliego paga 25 millones de dólares de fianza para no ser detenido en Estados Unidos

Ahora sí que se podría decir que a Ricardo Salinas Pliego, más conocido en Internet y redes sociales como "El Tío Richie", le "cayó la voladora", pues tuvo que desembolsar la friolera suma de 25 millones de dólares para no pisar la cárcel, informó el medio especializado Bloomberg.

Es decir, el empresario mexicano y dueño de Grupo Salinas, integrado por TV Azteca , Elektra, Banco Azteca, Totalplay e Italika, entre otras, llevará su proceso en libertad por el pago de esa millonaria fianza.

De acuerdo con la información, en 2014, "El Tío Richie" hizo negocios con AT&T, la cual le demandó por una deuda derivada de una compraventa de una empresa de telecomunicaciones, de la que quedaron impuestos pendientes, señaló Bloomberg.

A raíz de la negativa de Salinas Pliego de pagar el millonario adeudo, AT&T llevó el caso a tribunales y el fallo fue a su favor, por lo que el mexicano fue condenado a pagar un depósito de 20 millones de dólares.

A fin de llevar el proceso fuera de las rejas, Salinas Pliego y sus empresas pagaron la fianza, a fin de que no se girara orden de captura; sin embargo, están en desacato por el impago el original a AT&T.

Por otra parte, Ricardo Salinas Pliego no es el único problema que tiene, pues en México también enfrenta varios conflictos porque no ha pagado impuestos por 74 mil millones de pesos.