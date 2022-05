Revelan mensaje suicida de Miss USA, Cheslie Kryst

La madre de la exMiss USA reveló en un episodio de Red Table Talk de Jada Pinkett Smith, que no era la primera vez que su hija había atentado contra su vida y compartió el último mensaje que ésta le escribió.

April Simpkins, de 53 años, dijo que lo primero que escribió Cheslie fue: "Lo siento, cuando leas ese mensaje ya no estaré viva. Sé que te va a doler más a ti que a nadie", dice el mensaje.

Según declaraciones de April, Cheslie sabría que estaría ocupada en una clase de ejercicios, por lo que le mandó el mensaje cuando ella no podría leerlo. Su hija le decía que no podía aguantar más el peso aplastante de la tristeza, la falta de esperanza y la soledad.

Le dijo que no quería preocuparla, por lo que nunca le habló sobre sus sentimientos, añadiendo que ella esperaba que en algún momento esa sensación cambiara. Cheslie le aseguró que sentía que esos sentimientos de tristeza la perseguirían en cada logro, éxito, reunión familiar o cena con amigos.

"Lloro casi todos los días, como si estuviera de luto. He deseado la muerte durante años. Yo sé que tú quisieras saberlo y ayudar, pero no he querido compartir este peso con nadie".

"Te amo más que cualquier persona que he conocido y te agradezco por siempre hacerme sentir amada y estar siempre para mí", escribió Kryst.

April Simpkins recordó que desde los 20 años Cheslie había batallado con la depresión; en el mensaje le pidió que no se sintiera culpable porque ella siempre había hecho todo bien.

En el año 2019, la exMiss Estados Unidos compartió una publicación en su cuenta de Facebook, en la que contó que estaba recibiendo ayuda de una consejera y que también le ayudaba "desconectarse" del mundo, apagar su teléfono y ver sus películas favoritas.