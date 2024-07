Retiran este arroz de los supermercados por riesgo para la salud

Autoridades sanitarias ordenaron retirar de inmediato un lote de arroz que se vende en los supermercados, ya que puede representar un riesgo para la salud al contener ingredientes no declarados en su etiquetado.

Según un comunicado emitido por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), se ha retirado del mercado un lote de arroz "4 Golden Savoury Rice Steam Bags" de la marca Iceland. Este producto, en su presentación de 600 gramos y con fecha de consumo preferente del 16 de noviembre de 2025, ha sido retirado debido a la presencia de alérgenos no declarados en su etiquetado.

Los alérgenos identificados incluyen crustáceos, pescado, moluscos y leche, ingredientes que no están mencionados en la composición del producto y que podrían poner en riesgo la salud de las personas alérgicas a estos elementos. La empresa fabricante, ubicada en Bélgica, ha retirado el producto del mercado, afectando principalmente a regiones de España como Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. No obstante, no se descarta que el arroz se haya comercializado en otras regiones del país.

IMPORTANCIA DE DECLARAR TODOS LOS INGREDIENTES EN EL ETIQUETADO

La declaración completa de ingredientes en el etiquetado de un producto es importante para garantizar la transparencia y permitir que los consumidores tomen decisiones informadas sobre lo que compran y consumen. Esta práctica es especialmente crucial para las personas con alergias o intolerancias alimentarias, ya que les permite evitar ingredientes que podrían desencadenar reacciones adversas.

Además, una declaración completa facilita la identificación de aditivos y conservantes, permitiendo a los consumidores optar por productos más naturales o saludables según sus preferencias. También es vital para aquellos que siguen dietas específicas, como veganos o vegetarianos. Por estas razones, las empresas alimentarias deben cumplir con los estándares de transparencia para proteger a los consumidores de prácticas engañosas, como la inclusión de ingredientes no declarados o el uso de sustitutos de menor calidad.

Cumplir con la normativa de etiquetado es una obligación legal en muchos países. Las autoridades reguladoras exigen esta información para proteger la salud pública y asegurar que los productos comercializados sean seguros para el consumo. De lo contrario, los productos deberán ser retirados del mercado.

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE INGREDIENTES NO DECLARADOS

El consumo de productos con ingredientes no declarados puede desencadenar graves reacciones alérgicas en personas sensibles. Estas reacciones pueden variar desde urticaria y picazón hasta anafilaxia, una respuesta potencialmente mortal que dificulta la respiración y podría tener consecuencias.

En el caso del arroz retirado del mercado, el incidente expone a los consumidores al riesgo de reacciones alérgicas severas, especialmente a aquellos con alergia a la leche o los mariscos. La detección temprana y el retiro de estos productos son medidas para proteger la salud de los consumidores.