¿Quién es el verdadero dueño del Nobel de la Paz tras el gesto de Machado a Trump?

El jueves 15 de enero, María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 sostuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos Donald Trump a quien le entregó la medalla recibida como un "gesto de gratitud al pueblo venezolano".

El acto generó controversia respecto a si la Fundación Nobel puede quitarle el premio a Machado o si en los registros se puede cambiar el nombre de quien la tiene, ahora que está en posesión de Trump.

¿QUÉ DIJO EL COMITÉ DE PREMIOS NOBEL?

Sin embargo, el Instituto Nobel y el Comité Noruego del Nobel han sido enfáticos al señalar que una vez otorgado, el Premio Nobel de la Paz no puede ser revocado, compartido o transferido a otra persona.

La medalla física puede cambiar de manos, pero el título y el reconocimiento oficial permanecen ligados a quien lo recibió originalmente.

En un comunicado oficial, el organismo señaló que "una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre" .

Aunque Trump aceptó el regalo y lo exhibió como símbolo de respeto mutuo, esto no lo convierte en ganador del premio ni modifica los registros históricos.

"The Nobel Prize and the Laureate Are Inseparable."



Read the full press release from the Norwegian Nobel Committee here:https://t.co/YLGniNg6lq — Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) January 16, 2026

CALIFICAN EL GESTO DE MACHADO COMO INAPROPIADO

La controversia también generó críticas en Noruega, donde políticos calificaron el gesto de Machado como inusual e incluso inapropiado, y enfatizaron que el Premio Nobel de la Paz tiene un valor simbólico que trasciende la posesión de la medalla.

Pero en general se aclaró que no existe mecanismo dentro de los estatutos del Nobel que permita revocar o reasignar un premio ya otorgado, incluso si el laureado decide regalar la medalla a un tercero.

María Corina Machado seguirá siendo oficialmente la galardonada de 2025, con su nombre inscrito permanentemente en la historia del Premio Nobel de la Paz.