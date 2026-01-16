Estos son los 5 mejores lugares para viajar este 2026 de América Latina a Europa

Viajar en 2026 no solo será una cuestión de sumar millas o tachar destinos de una lista. La tendencia apunta a experiencias más conscientes, viajes que conecten con la cultura local y que dejen algo positivo en el camino.

Bajo esa lógica, estos cinco destinos destacan como los mejores para visitar en 2026, ya sea por su apuesta por la sostenibilidad, su renovación cultural o por ofrecer vivencias auténticas lejos del turismo masivo.

1. URUGUAY

La capital uruguaya combina arquitectura histórica, una escena gastronómica centrada en la carne de calidad y un fuerte compromiso ambiental: Uruguay genera casi toda su energía a partir de fuentes renovables.

Además, su famoso carnaval, considerado el más largo de América del Sur, y de su vínculo con el tango la convierten en una ciudad viva, ideal para quienes buscan cultura sin prisas.

Uruguay se consolida en 2026 como uno de los destinos más progresistas y equilibrados de América Latina. El país genera alrededor del 99% de su electricidad con energías renovables, es reconocido por su seguridad y por su apertura hacia el turismo LGBTQ+.

Desde la vibrante Montevideo, con su rambla infinita, tango y carnaval, hasta joyas históricas como Colonia del Sacramento, el país ofrece cultura, buena gastronomía y playas salvajes como Cabo Polonio o las lagunas de Rocha. Un destino pequeño en tamaño, pero enorme en calidad de vida.

2. COSTA RICA

Costa Rica sigue siendo un referente mundial en biodiversidad y turismo sostenible. En 2026, el país refuerza la protección de sus ecosistemas terrestres y marinos, especialmente en zonas como la península de Osa.

Aquí, la experiencia va más allá de las playas: selva, bienestar, yoga, surf comunitario y conservación ambiental se combinan en un mismo viaje. Un recordatorio de que el verdadero lujo también puede ser responsable.

3. LORETO, MÉXICO

A las puertas del 30 aniversario del Parque Nacional Bahía de Loreto, este destino mexicano destaca por su riqueza marina, la participación activa de la comunidad en la conservación y su atmósfera de pueblo tranquilo.

Kayak, avistamiento de ballenas y ciencia ciudadana se mezclan con historia y paisajes imponentes. Un viaje que deja huella... pero de las buenas.

4. ISLAS HÉBRIDAS, ESCOCIA

Las Islas Hébridas combinan paisajes salvajes, historia milenaria y un boom del whisky que atrae a viajeros de todo el mundo.

En 2026, nuevas destilerías y centros culturales refuerzan su atractivo, mientras las comunidades locales apuestan por un turismo responsable.

Hospitalidad genuina, playas de arena blanca y círculos de piedra más antiguos que Stonehenge incluidos.

5. GUIMARÃES, PORTUGAL

Cuna de Portugal y Capital Verde de Europa 2026, Guimarães combina historia medieval con una mentalidad joven y sostenible.

Su centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, convive con espacios culturales contemporáneos y una vida universitaria activa.

Es una de esas ciudades que no gritan para llamar la atención, pero que enamoran cuando se les da tiempo.