Internacional / Mundo

FAA advierte interferencias GPS en vuelos sobre México y la región

Se instó a las aerolíneas y tripulaciones a extremar precauciones al volar sobre zonas que incluyen el territorio mexicano

Ene. 16, 2026
La FAA recomendó a las tripulaciones reportar cualquier anomalía.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió este viernes 16 de enero de 2026 una alerta de seguridad a aviadores que operen en el espacio aéreo de México, Centroamérica y partes de Sudamérica.

La advertencia señala situaciones potencialmente peligrosas derivadas de actividad militar no coordinada y posibles interferencias en los sistemas de navegación satelital (GPS/GNSS), por lo que la autoridad pidió a las aerolíneas y tripulaciones extremar precauciones durante sus operaciones en la región.

Mediante una serie de avisos de tipo Notam (Notice to Air Missions), la FAA instó a las aerolíneas y tripulaciones a extremar precauciones al volar sobre zonas que incluyen el territorio mexicano, países de Centroamérica, y sectores del espacio aéreo del Océano Pacífico oriental, así como Colombia y Ecuador.

Las advertencias entraron en vigor este 16 de enero y permanecerán vigentes hasta el 17 de marzo de 2026.

SE PODRÍA AFECTAR NAVEGACIÓN Y SEGURIDAD DE VUELOS

Las autoridades estadounidenses señalaron que los riesgos observados, incluyendo modernas técnicas de interferencia como jamming o spoofing del GPS, así como operaciones militares sin transpondedor activo, podrían afectar la navegación y seguridad de los vuelos a diferentes altitudes, tanto en rutas de sobrevuelo como en fases críticas de despegue y aterrizaje.

La FAA recomendó a las tripulaciones reportar cualquier anomalía en los sistemas de navegación o avistamientos de tráfico militar no identificado, y a las aerolíneas considerar medidas adicionales, como combustible extra para eventuales desvíos o esperas.

Este aviso se da en un contexto regional de tensiones y despliegues militares, tras recientes operaciones en el Caribe y Sudamérica que han generado reconfiguraciones en las rutas aéreas y advertencias previas a operadores internacionales.

César Leyva
