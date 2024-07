¿Quién era Mark Violets, agresor de Donal Trump, abatido en Pensilvania?

El sábado por la tarde, durante un mitin en Pensilvania, el expresidente estadounidense Donald Trump fue blanco de un ataque armado que dejó a un simpatizante sin vida y al mandatario herido; asimismo, el presunto autor del tiroteo, identificado como Mark Violets, fue abatido por las autoridades tras el incidente.

El Departamento de Policía de Butler confirmó la muerte de Violets, quien tenía vínculos conocidos con grupos extremistas antifa. Previo al ataque, Violets había publicado un video en YouTube proclamando que "la justicia estaba llegando".

Testigos presenciales relataron los momentos de caos cuando Trump iniciaba su discurso ante sus partidarios, y los disparos interrumpieron la tranquilidad del evento, obligando al Servicio Secreto a actuar rápidamente para proteger al exmandatario y evacuarlo del lugar, evidenciando una herida visible en la oreja derecha.

"Vimos a mucha gente lanzándose al suelo, mirando con confusión. Escuché los disparos, sonaban como petardos y una pistola de pequeño calibre", comentó John Yeykal, residente de Franklin, Pensilvania, quien presenció el incidente.

El Servicio Secreto confirmó que Trump se encuentra a salvo y que se está llevando a cabo una investigación activa. Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, aseguró que implementaron medidas de protección inmediatas.

El mitin de este sábado era el último programado antes de la convención republicana, donde Trump será oficialmente nombrado como candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de noviembre, donde enfrentará al actual presidente demócrata Joe Biden. La Casa Blanca informó que Biden ha sido informado preliminarmente sobre el suceso.

En un video compartido a través de redes sociales se observa como autoridades trasladas el cuerpo del presunto agresor abatido durante el mitin en Pensilvania.

