¿Qué tan bueno es mantener conectada la bocina Alexa? Esto dicen los expertos

Si tienes todo el día conectado tu dispositivo, los expertos aclaran todas las dudas sobre el tema, destacando si esto afecta su funcionamiento

Por: Karla Salinas

La bocina de Alexa se ha convertido en un increíble artículo para escuchar música, consultar información de la web o para realizar múltiples tareas del hogar, siendo un claro ejemplo del enorme crecimiento de la tecnología.

Aunque ya lleva varios años en el mercado, siguen saliendo varias dudas sobre su uso. Una de ellas nos cuestiona si es bueno mantener conectada la bocina. A continuación te revelaremos qué dicen los expertos sobre el tema.

¿ES BUENA IDEA DEJAR LA BOCINA CONECTADA TODO EL TIEMPO?

Para los que son nuevos en el funcionamiento de la bocina Alexa, puede sobresalir la preocupación sobre si es bueno mantener conectado el aparato, puesto que podemos pensar que su funcionamiento se verá afectado al mantenerlo enchufado durante todo el día y la noche.

Los expertos de Amazon, ya han declarado, en varias ocasiones, que dejar conectado el artículo todo el tiempo, no afectará su funcionamiento, puesto que requiere de una fuente de energía para poder funcionar todo el día.

Si por alguna razón te sientes más cómodo desconectándolo en ciertos momentos del día, no te preocupes, porque eso no afecta su correcto desempeño, solamente que si tienes activada alguna alarma, considera que no sonará al no estar conectada a una fuente de luz.

¿CÓMO PROTEGER TU BOCINA CONTRA LOS APAGONES DE LUZ?

Ahora que ya sabemos que es bueno mantener conectada tu bocina Alexa, podrás usarla sin temor. Es posible que aún exista el temor de dejarla enchufada todo el día, en especial ante los inminentes apagones que se pueden presentar en tu localidad.

Ante tal situación, los expertos recomiendan que hagamos uso de reguladores de voltaje, aparatos que se encargarán de proteger nuestros artículos electrónicos ante sobrecargas de energía. También verifica que se encuentren en enchufes funcionales y sin ningún desperfecto. No dejes de usarlo y aprovecha todas sus funciones 24/7.

Ya sabes la respuesta ante tal pregunta, ahora podrás emplear tu aparato inteligente con calma. De todos modos, te recomendamos que siempre leas su instructivo para su correcto uso y conexión, de esta manera protegerás el artículo y prolongará su tiempo de vida útil.

Fuente: Pexels/Jonathan Borba