¿Qué son los ooparts?, misterios de la arqueología

La historia de la civilización humana guarda enormes secretos que, aunque contemos con significativos avances tecnológicos, aún no se pueden explicar

Por: Edel Osuna

El mundo está lleno de misterios que, aunque contemos con enormes conocimientos tecnológicos y la ciencia esté en un punto nunca visto, aún no tiene explicación para unos cuantos, que aquí te contamos.

Los ooparts (acrónimo de "Out of Place Artifacts" o artefactos fuera de lugar) son objetos descubiertos en contextos arqueológicos que, de acuerdo con algunos, no encajan o cuadran con el conocimiento histórico, tecnológico o científico aceptado sobre la época o el lugar en el que fueron encontrados.

Además, suelen generar debates ya que parecen anacrónicos o demasiado avanzados para el nivel de desarrollo de las civilizaciones que se conocen en el registro histórico, o al menos eso se cree.

Y aunque a menudo los ooparts son atribuidos a errores de interpretación, fraudes, o fenómenos naturales mal entendidos, también han dado lugar a teorías sobre civilizaciones perdidas, visitas extraterrestres, o conocimientos tecnológicos olvidados.

EJEMPLOS FAMOSOS DE OOPARTS

1) La batería de Bagdad

Es un artefacto hallado en Irak que data del siglo III a.C. (antes de Cristo), y que parece una batería eléctrica rudimentaria. Consta de una vasija de arcilla, un cilindro de cobre y una barra de hierro.

Algunos creen que podría haber sido usada para galvanizar metales; sin embargo, no existen pruebas concluyentes.

2) Mecanismo de Anticitera

Este complejo dispositivo mecánico de más de dos mil años de antigüedad, fue hallado en un naufragio cerca de Grecia. Parece ser un primitivo computador analógico para calcular posiciones astronómicas.

Y aunque se supone esa fue su función, este aparato cambió la percepción sobre el nivel tecnológico de los antiguos griegos.

3) Cráneos de cristal

Estos artefactos, tallados en cuarzo transparente, son atribuidos a culturas mesoamericanas, como los mayas; sin embargo, su origen y propósito continúan sin explicación y son tan misteriosos, como inexplicables.

No obstante, algunos piensan que se trata de falsificaciones modernas, en tanto que otros más los vinculan a conocimientos perdidos.

4) Piedras de ICA

Estas son rocas con grabados de representaciones de humanos junto a dinosaurios y escenas tecnológicamente adelantadas a su tiempo.

Y aunque muchas de estas piedras han sido desacreditadas como falsificaciones, persisten teorías alternativas.

5) Mapamundi de Piri Reis

Es un mapa otomano del siglo XVI que parece mostrar partes de América del Sur y la Antártida, antes de su descubrimiento oficial, por lo que algunos lo consideran evidencia de conocimientos geográficos avanzados en épocas antiguas.

Muchos ooparts ya tienen una explicación científica, como errores en la datación, malentendidos sobre su propósito o contextos alterados debido a movimientos de los estratos arqueológicos, pero otros les consideran evidencia de civilizaciones avanzadas desaparecidas, conocimientos perdidos o incluso intervención extraterrestre.

Y aunque los ooparts son un fenómeno fascinante que desafía nuestro entendimiento del pasado y estimula el pensamiento crítico y la imaginación, el estudio riguroso y la ciencia son fundamentales para separar la ficción de la realidad.