¿Qué se sabe sobre los sobrevivientes del accidente aéreo en la India? Circula información en redes

El accidente del vuelo AI-171 de Air India que se dirigía a Londres ha conmocionado al mundo entero. La aeronave, un Boeing 787-8 Dreamliner con 242 personas a bordo, se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad, provocando una tragedia de grandes dimensiones.

Entre los escombros y el caos, una historia de supervivencia emerge: la de Ramesh Vishwashkumar, hasta ahora el único sobreviviente confirmado del siniestro.

SOBREVIVIENTE DEL ACCIDENTE AÉREO EN INDIA

De acuerdo con información de las autoridades, Vishwashkumar, ciudadano británico de origen indio de 48 años, ocupaba el asiento 11A, justo detrás de una salida de emergencia en la sección de clase turista. Sobrevivió al impacto y fue captado en un video caminando herido hacia una ambulancia, visiblemente aturdido, con una camiseta blanca manchada de sangre y cojeando entre los restos del avión.

"Había cuerpos a mi alrededor, había pedazos del avión por todas partes. Alguien me agarró y me metió en una ambulancia", relató Vishwashkumar. En otra declaración al diario Hindustan Times, compartió: "Tenía miedo. Me levanté y corrí". Aún conservaba su tarjeta de embarque del asiento 11A cuando fue ingresado al hospital para recibir atención médica.

Vishwashkumar había viajado a la India para visitar a su familia junto a su hermano Ajay Kumar Ramesh, de 45 años, con quien pasó unos días en la ciudad costera de Diu. Ambos tomaron el vuelo de regreso a Londres, pero Ajay permanece desaparecido.

"No encuentro a mi hermano. Viajaba conmigo y estaba en otra fila. Por favor, ayúdenme a encontrarlo", suplicó el sobreviviente a medios locales.

En redes sociales circula el video de Ramesh caminando entre los escombros, así como una imagen de su boleto de avión, que ha sido compartido como prueba de su identidad. Las autoridades aún no han emitido un parte médico oficial sobre su estado, pero las imágenes sugieren que estaba consciente y podía moverse por sus propios medios.

El vuelo siniestrado transportaba a 242 pasajeros: 169 indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense, además de dos pilotos y diez tripulantes de cabina. La tragedia ha dejado, hasta el momento, un saldo preliminar de 204 cuerpos recuperados y al menos 41 personas heridas, según informó G.S. Malik, jefe de la policía de Ahmedabad. No se descarta que el número de víctimas mortales aumente, ya que el avión se precipitó en una zona densamente poblada.

Las labores de rescate continúan, y el país permanece en estado de duelo mientras se esclarecen las causas de este trágico accidente.