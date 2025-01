¿Qué es la depresión postserie?

A medida que se desvelaban las escenas finales de Breaking Bad, considerada una de las series más destacadas de la historia, Nina González experimentó una depresión tras la serie. "No podía creer lo que le había pasado a Walter White. Comenzó una sensación de duelo, como la que se siente cuando un amigo ya no está." Iniciado un sentimiento de luto, similar al que se experimenta cuando un amigo ya no está.

A Catalina Oquendo la angustió al concluir The Handmaid's Tale: "sentí que esa ficción es palpable en nuestra realidad en temas como el aborto, por ejemplo. La serie plantea una teodictadura en la que un grupo de personas de bien" determina acerca del cuerpo y la maternidad femenina. Existen palabras de la protagonista que conservo en mi memoria: todo estaba desmoronándose y nosotros continuamos con la vida como si nada.

Lo mismo sucedió con Fabián Tamayo al concluir la serie Dr. House, en la que Hugh Laurie era el personaje principal. Se conmovió tan profundamente que no pudo resistir el llanto. "Me sentí muy triste, ya que podría haber otra temporada, pero no ocurrió".

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA DEPRESIÓN POST SERIE?

Existen escasas emociones equiparables a la que experimentamos cuando una serie nos atrae y termina. Numerosos afirman que no existe manera de esquivar la tristeza, ni el sentimiento de insatisfacción y el vacío que provocan las últimas escenas de la serie preferida.

Es que se incorporan a nuestro día a día. Su fuerza trasciende las barreras de la habitación o del aparato desde el que las observamos, y sus historias nos siguen incluso cuando estamos laborando, conversando con amigos, y a veces solo nos enfocamos en finalizar lo que estamos realizando y correr a ver el próximo capítulo.

¿POR QUÉ NOS ENGANCHAMOS CON LAS SERIES?

"Porque tienen reforzadores positivos de recompensa que nos hacen sentir bien", señala Gabriela Orozco, doctora en Psicología, con la especialidad en neurociencias del comportamiento. "Se activan mecanismos cerebrales o caminos del cerebro que participan en la recompensa, esto hace que queramos hacer de nuevo algo que nos hizo sentir bien, que nos gustó".

Este circuito de gratificación se pone en marcha frente a estímulos naturales como la comida, la actividad física, el sexo y el sueño.

Así, ha sido tanto el placer que experimentamos que olvidamos el transcurso del tiempo y ya solo quedan unos cuantos capítulos para concluir. Se van despuntando posibles finales y surge una doble inquietud: la incertidumbre de cómo concluirá y el hecho ineludible de que ya no existirá más relato.