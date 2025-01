¿Qué debes hacer si eres arrestado en EU? Consulado de Tucson brinda recomendaciones

Tras la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y después de sus amenazas de deportaciones en masa, el Consulado de México en Tucson emitió una serie de sugerencias destinadas a los compatriotas frente a cualquier potencial arresto.

Se difundió la información en las redes sociales del consulado, ofreciendo expresiones básicas en inglés que pueden ser útiles si un mexicano es arrestado por las autoridades.

¿QUÉ HACER SI TE DETIENEN?

El consulado recomienda que, en caso de que las autoridades requieran que un paisano se identifique, lo único que tiene que hacer es anunciar su nombre y mantenerse callado.

Una de las expresiones sugeridas es: "I want to remain silent" (Deseo mantenerme en silencio). Además, se recomienda que manifiesten su disconformidad si las autoridades tratan de inspeccionar su vivienda o bienes.

DERECHOS DE LOS CONNACIONALES ARRESTADOS

Si un ciudadano mexicano es detenido, el consulado recuerda su derecho a pedir un letrado. La sugerencia es evidente: "I want to speak to a lawyer" (Quiero hablar con un abogado).

Además, es posible realizar una llamada en las primeras horas de la detención. La expresión a emplear en este escenario es: "I want to make a call" (Quiero hacer una llamada).

También es crucial que, en caso de ser arrestado, se comunique de inmediato con el consulado de México. Para lograrlo, el consulado aconseja expresar: "Soy ciudadano mexicano y quiero hablar con mi cónsul". (Soy ciudadano mexicano y quiero hablar con mi cónsul).

NO FIRMAR DOCUMENTOS QUE NO ENTIENDAS

Otra sugerencia esencial es abstenerse de firmar cualquier documento que no se comprenda. Si se halla en esta circunstancia, puede rechazarlo afirmando: "Me niego a firmar cualquier documento. Quiero hablar con un abogado" (Me niego a firmar cualquier documento. Quiero hablar con un abogado).

El consulado también solicitó a los compatriotas que conserven la tranquilidad, acaten las directrices de los oficiales y se comporten siempre con dignidad.