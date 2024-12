¿Qué artistas se presentarán en el Times Square por Año Nuevo 2025?

Miles de personas se darán cita nuevamente en el icónico Times Square de Nueva York para despedir el 2024 y dar la bienvenida al Año Nuevo 2025. Este evento mundialmente conocido tendrá su momento más esperado con el descenso de la famosa bola de cristal desde el edificio One Times Square en los últimos segundos del año.

Para esta edición, la esfera deslumbrará con 2 mil 688 triángulos de cristal Waterford ensamblados en 672 módulos, iluminados con un total de 32 mil 256 luces LED. Este diseño no solo es un espectáculo visual, sino también un símbolo de hospitalidad y unión para el año venidero.

ARTISTAS CONFIRMADOS PARA LA NOCHE DE AÑO NUEVO 2025

La música será el corazón de la celebración, y este año contará con un cartel de artistas que prometen momentos inolvidables:

Mark Ambor

Mikey Guyton

Carrie Underwood

Megan Moroney

Sophie Ellis

Jonas Brothers

TLC

Greeicy

Estas estrellas llenarán de energía a los asistentes con sus presentaciones, sumando un toque mágico a la noche.

El espectáculo dará inicio poco antes de las 6:00 p.m. (ET), momento en el que la bola de cristal será elevada hasta la cima del asta en el edificio One Times Square. El descenso, que marcará la cuenta regresiva hacia el Año Nuevo, comenzará exactamente a las 11:59 p.m. (ET).

HISTORIA DE LA ESFERA GIGANTE

La tradición del descenso de la bola comenzó en 1907, inspirada en las "esferas del tiempo" utilizadas en el Observatorio Real de Inglaterra en Greenwich. Fue Adolph Ochs, propietario de The New York Times, quien la ideó para celebrar la apertura de la nueva sede del periódico.

Desde su primera versión hecha de hierro y madera, diseñada por el inmigrante Jacob Starr, la esfera ha evolucionado hasta convertirse en una luminosa joya tecnológica.

La celebración de Año Nuevo en Times Square sigue siendo un símbolo de esperanza y renovación, atrayendo la atención de millones de personas en todo el mundo. Con música, tradición e historias que inspiran, este evento promete ser inolvidable.