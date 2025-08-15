  • 24° C
Internacional / Mundo

Putin afirma que se solucionará conflicto con Ucrania tras negociaciones con Trump

El presidente de Rusia destacó que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente de respeto mutuo y subrayó la importancia de abordar las causas

Ago. 15, 2025
Putin enfatizó que la situación de Ucrania tiene que ver con amenazas directas a Rusia.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó este viernes como "constructivas" y "útiles" las negociaciones que sostuvo con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión bilateral celebrada en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage, Alaska.

Durante una rueda de prensa conjunta, ambos líderes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una solución al conflicto en Ucrania. Putin afirmó que existe disposición por parte de Rusia para colaborar en el fortalecimiento de la seguridad ucraniana.

"Estoy de acuerdo con Trump en que hay que garantizar la seguridad de Ucrania, y estamos dispuestos a trabajar en ello", declaró el mandatario ruso.

Putin también destacó que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente de respeto mutuo y subrayó la importancia de abordar las causas profundas del conflicto.

"La situación en Ucrania tiene que ver con amenazas fundamentales a nuestra seguridad", aseguró. "Para llegar a un acuerdo permanente es necesario eliminar las raíces del conflicto".

NO HAY ACUERDO DEFINITIVO: TRUMP

Por su parte, Trump reconoció que aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo, pero afirmó que hubo "avances significativos" en la reunión.

"No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo", afirmó. "Llamaré a la OTAN y al presidente Zelenski para informarle sobre lo discutido. Al final, la decisión es suya".

El exmandatario estadounidense calificó el encuentro como "muy productivo" y aseguró que hubo "muchos puntos en los que estuvimos de acuerdo".

Putin, agradeció a Trump por la reunión y reiteró su afirmación de que la guerra en Ucrania no habría comenzado si Trump hubiera estado en la Casa Blanca en 2022.

César Leyva
