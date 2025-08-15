¿Los Simpson lo volvieron a hacer? Canciller ruso luce símbolo soviético en encuentro con Trump

El día de hoy, se lleva a cabo la esperada cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, un encuentro que concentra la atención mundial por su relevancia geopolítica y la compleja relación entre ambas potencias.

Durante el encuentro, una escena se volvió rápidamente viral y que muchos internautas no dudaron en comparar con un episodio de Los Simpson.

CANCILLER RUSO LUCE SÍMBOLO SOVIÉTICO EN ENCUENTRO CON TRUMP

Un detalle ajeno a la agenda oficial acaparó titulares y redes sociales: la llegada del canciller ruso, Serguéi Lavrov, vistiendo una sudadera blanca con las siglas "CCCP", emblema de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

El gesto, aparentemente casual, encendió las redes y reavivó el debate sobre la nostalgia soviética en la política rusa, así como el eterno juego entre realidad y ficción que tantas veces ha colocado a la serie animada en el centro de supuestas "predicciones".

El encuentro diplomático se desarrolla en Anchorage, una ciudad con fuerte carga histórica para Rusia, ya que Alaska perteneció al Imperio ruso hasta su venta a Estados Unidos en 1867 por 7.2 millones de dólares. Hoy, más de siglo y medio después, el territorio se considera un punto estratégico para la defensa militar estadounidense en el Ártico.

Lavrov, uno de los diplomáticos más influyentes de las últimas décadas, no emitió declaraciones al llegar. Sin embargo, la prenda, que asomaba bajo un chaleco azul, fue interpretada por analistas y usuarios de internet como un guiño a la era soviética, un periodo en el que Moscú y Washington dominaban la geopolítica mundial durante la Guerra Fría, antes del colapso de la URSS en los años noventa.

¿LOS SIMPSON LO VOLVIERON A HACER?

La escena fue comparada con el capítulo 19 de la novena temporada de Los Simpson, titulado La marea Simpson. En esa entrega, Homero se une a la armada de Estados Unidos y, tras una serie de accidentes, termina al mando de un submarino nuclear que accidentalmente ingresa en aguas rusas. En la ficción, esto provoca que un representante de Rusia en la ONU "revele" que la Unión Soviética nunca desapareció, dando paso a imágenes de tanques saliendo del Kremlin y el muro de Berlín resurgiendo de la nada.

Los Simpson lo volvieron a hacer pic.twitter.com/eebvki1r72 — Luis Guillermo Hernández (@luisghernan) August 15, 2025

Aunque no se trate de una predicción literal, la coincidencia fue suficiente para que miles de usuarios compartieran la escena junto a la imagen de Lavrov, mezclando humor y suspicacia sobre el simbolismo del momento.