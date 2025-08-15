Trump y Putin se reúnen en Alaska en un histórico encuentro que podría definir la guerra en Ucrania

En un escenario cargado de tensión y simbolismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sostuvieron este viernes un esperado cara a cara en la Base Aérea Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska.

La cumbre, que concentra la atención mundial, marca la primera vez que Putin pisa territorio occidental desde que ordenó la invasión a Ucrania en febrero de 2022, un conflicto que ha dejado decenas de miles de muertos y que, en los últimos días, ha visto a las fuerzas rusas ganar terreno.

¿CÓMO FUE EL ENCUENTRO ENTRE TRUMP Y PUTIN?

Trump y Putin se saludaron con dos firmes apretones de mano ante los medios, antes de subir juntos a un vehículo oficial en un gesto inusual para dos líderes considerados adversarios.

Este movimiento, interpretado como un guiño diplomático, se produjo tras el arribo de ambas delegaciones a la base militar, un lugar emblemático por su papel en la vigilancia contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

El mandatario estadounidense había anticipado que la reunión sería una “reunión de tanteo” y advirtió que, si Putin no muestra disposición a negociar, el encuentro podría concluir en cuestión de minutos.

“Si es una mala reunión, terminará muy rápido; si es buena, vamos a conseguir la paz en un futuro muy cercano”, dijo Trump el jueves, estimando que hay solo un 25% de probabilidades de fracaso.

EN BUSCA DE UN POSIBLE ACUERDO ANTE LA GUERRA EN UCRANIA

El encuentro se desarrolla en un clima de incertidumbre y con la ausencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien rechazó cualquier presión para ceder territorios ocupados.

Trump planteó la posibilidad de una futura reunión tripartita para definir un acuerdo, aunque esta idea genera recelo en Kiev y en varias capitales europeas.

Putin, por su parte, llega con el objetivo de aliviar las sanciones occidentales y ganar tiempo para consolidar sus avances en el frente. La presencia del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y del asesor Yuri Ushakov confirma la relevancia estratégica de esta cita, considerada por analistas como la más importante entre ambos líderes desde 2019.

Tras la reunión, Trump consultará a líderes europeos y a Zelensky, mientras la comunidad internacional permanece expectante ante un encuentro que podría redefinir el futuro del conflicto en Ucrania y el equilibrio global.