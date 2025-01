Primer ministro de Canadá podría renunciará al liderar el Partido Liberal

Luego de las polémicas y el repudio del que ha sido objeto en su país, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, estaría a unas horas de renunciar a la presidencia del Partido Liberal y, en consecuencia, dejaría el cargo de primer ministro, señaló el medio The Globe and Mail.

De acuerdo con el rotativo, la dimisión del premier sería presentada este lunes, señalaron fuentes cercanas al tema.

El periódico canadiense refirió que, aunque se desconoce con precisión en qué momento Trudeau anunciaría su salida; sin embargo, prevén que se dé previo a importante reunión partidista programada para el miércoles.

Sin embargo, respecto al trascendido, la oficina del premier canadiense no se ha pronunciado al respecto, ni ha respondido a preguntas en torno al tema fuera de horario de trabajo, señaló la agencia Reuters.

Por otra parte, de acuerdo con el medio The Globe and Mail, no se tiene claro si Justin Trudeau dejará el cargo en lo inmediato o seguirá como primer ministro hasta la elección de un nuevo líder del partido.

Al respecto, una de las fuentes dijo que el premier ha sostenido conversaciones con Dominic LeBlanc, ministro de Finanzas, en cuanto a que este asuma como interino y primer ministro, pero esto es inviable.

La dimisión de Justin Trudeau llegaría en un momento crítico para el Partido Liberal, pues las encuestas indican que perderían frente a los conservadores en las elecciones que deberán celebrarse en octubre.

El primer ministro asumió el cargo hace 12 años, cuando era tercera fuerza política en la Cámara de los Comunes; no obstante, su renuncia podría adelantar los comicios, a fin de establecer una administración que pueda gestionar la relación con el inminente gobierno de Donald Trump para los cuatro años venideros.