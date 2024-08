Este martes, Kamala Harris, actual vicepresidenta y candidata presidencial demócrata para las elecciones de 2024, anunció la selección de Tim Walz, gobernador de Minnesota, como su compañero de fórmula.

La decisión, aún no oficialmente confirmada, pero filtrada por fuentes cercanas a The Associated Press bajo condición de anonimato, marca un movimiento estratégico en la carrera hacia la Casa Blanca.

¿QUIÉN ES TIM WALZ?

Tim Walz, de 60 años, emerge como un líder con una historia de servicio tanto militar como político. Nacido en West Point, Nebraska, Walz sirvió durante 24 años en la Guardia Nacional del Ejército, alcanzando el rango de sargento mayor de comando antes de retirarse. Su trayectoria política comenzó en 2006 cuando derrotó al titular republicano en un distrito mayormente rural de Minnesota, capitalizando la desafección con la administración Bush y la guerra de Irak.

Como gobernador de Minnesota desde 2019, Walz ha consolidado su posición como defensor de políticas progresistas, incluyendo la expansión de derechos sindicales, un salario mínimo de 15 dólares por hora, y medidas de apoyo a los veteranos. Además, ha enfrentado desafíos bipartidistas en la Legislatura estatal, logrando compromisos significativos en temas clave como la educación y la atención médica.

Walz también ha destacado por su capacidad para conectar con votantes conservadores en el cinturón de óxido, una habilidad que podría ser crucial para asegurar estados claves en el Medio Oeste estadounidense. Aunque Minnesota no es tradicionalmente un bastión republicano, las campañas recientes de Donald Trump han elevado su importancia electoral, convirtiéndolo en un estado disputado.

¿POR QUÉ KAMALA HARRIS ELIGE A TIM WALZ COMO SU VICEPRESIDENTE EN CAMPAÑA?

La elección de Walz como compañero de fórmula de Harris se interpreta como un intento de fortalecer la base demócrata en Minnesota y asegurar la unidad dentro del partido. Con su experiencia militar, compromiso con los derechos laborales y capacidad para navegar gobiernos divididos, Walz emerge como un candidato complementario para Harris en su búsqueda hacia la presidencia.

La oficialización de esta decisión se espera en los próximos días, mientras tanto, el anuncio de Harris continúa generando expectativas y análisis sobre el futuro político de Estados Unidos en la próxima elección presidencial.