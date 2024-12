¿Por qué es recomendable reiniciar el celular una vez a la semana? Esto dicen los expertos

Contar con un teléfono celular en tiempos actuales no es un lujo, sino una necesidad. Y cómo no serlo, si desde ese aparato en la palma de la mano se puede acceder a Internet y todo lo que conlleva, como diversas aplicaciones tecnológicas.

Sin embargo, para que su funcionamiento sea óptimo, se requiere que este sea actualizado constantemente, algo que se realiza, casi automáticamente, a través del sistema operativo del propio celular.

Ahora bien, también es importante que para el excelente funcionamiento del teléfono este debe ser reiniciado, para lo cual existe un mecanismo: el reinicio del aparato.

Sin embargo, pocos saben cuándo es el momento adecuado para ello, pero los expertos te dan una recomendación: apagar y encender el celular una vez a la semana.

La razón, es que permite al aparato refrescar el sistema operativo para que este mejore su funcionamiento y disminuya la posibilidad de errores que le afecten.

POR ESTO DEBES REINICIAR TU TELÉFONO UNA VEZ A LA SEMANA

De acuerdo con el sitio web WeLiveSecurity, desde el 2020 la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) empezó a sugerir un sencillo hábito, el cual tiene fuerte impacto en la ciberseguridad personal: el reinicio del teléfono.

Con ello se reducen los riesgos de amenazas, cada vez más frecuentes, de malware no persistente, más conocido como fileless malware, un software malicioso que opera solo en la memoria RAM del celular, y no deja rastros en el almacenamiento permanente.

El software malicioso usa técnicas como living off the land (LOTL), ya que emplea herramientas integradas en el sistema operativo a fin de ejecutar sus funciones, por lo que no requere instalar archivos adicionales, por lo que, al momento de reiniciar el teléfono, toda la información almacenada en la RAM se borra, limitando, de forma temporal, la capacidad de operar del malware.

Y aunque el reinicio por sí mismo no elimina los software maliciosos, sirve como barrera momentánea contra más ataques, por lo que, apagar y encender el dispositivo, según la NSA, ayudaría a los mecanismos de seguridad a identificar y bloquear cualquier actividad sospechosa.

OTRAS RECOMENDACIONES

Por otra parte, además del reinicio telefónico y la actualización del sistema operativo, Seguridad Nacional de Estados Unidos recomienda otras medidas para fortalecer tu seguridad digital y cuidar la información personal:

Actualizar tu equipo: Mantén al día tu sistema operativo (Android o iOS).

Contraseñas seguras: Crea contraseñas o passwords únicos para cada cuenta o servicio; además, puedes complementarlo, en caso de ser posible, con autenticación biométrica.

Evitar hábitos digitales malos: No pinches enlaces desconocidos, ni descargues archivos adjuntos de remitentes raros. También evita rootear (superusuario) o hacer jailbreak (suprimir limitaciones) a tu teléfono, ya que lo expones riesgos de seguridad.