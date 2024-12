¿Por qué algunas personas eligen la soledad según la psicología?

La soledad como elección personal está ganando terreno en todo el mundo. En países como Japón, este fenómeno ha alcanzado tal relevancia que ha dado lugar al término "ohitorisama," que se traduce como "fiesta de uno."

Este concepto refleja la creciente tendencia de disfrutar actividades en solitario, como comer, viajar o acudir a eventos sin necesidad de compañía.

Aunque en el pasado este comportamiento era motivo de estigma, hoy en día es visto como una muestra de autonomía y orgullo personal. Negocios como bares, hoteles y centros de entretenimiento en Japón han adaptado sus servicios para atender a una clientela que busca disfrutar sin socializar. Pero, ¿qué lleva a las personas a preferir la soledad?

RAZONES COMUNES PARA ELEGIR LA SOLEDAD

Expertos en psicología identifican varias razones por las cuales algunas personas optan por la soledad:

Introversión: Las personas introvertidas necesitan momentos de aislamiento para recargar energías después de interactuar socialmente. Esto no implica que rechacen las relaciones, sino que valoran el tiempo a solas.

Miedo a la decepción: Experiencias pasadas de traición o amistades fallidas pueden generar ansiedad y desconfianza, lo que lleva a evitar nuevos vínculos.

Satisfacción familiar: Para algunos, el apoyo de la familia es suficiente, reduciendo la necesidad de buscar amistades externas.

Falta de tiempo: Las responsabilidades laborales o académicas pueden limitar el espacio disponible para mantener relaciones cercanas.

¿LA SOLEDAD ES BUENA O MALA?

Según la psicóloga Kendra Cherry, el impacto de la soledad depende de cómo la perciba cada persona. Si alguien anhela conexión social, pero se siente aislado, esto podría afectar negativamente su bienestar.

Por el contrario, si la soledad es una elección consciente, puede convertirse en una fuente de creatividad y crecimiento personal.

Cherry subraya: "Todos necesitan algún nivel de contacto social, ya sea de amigos, pareja o familia. Sin embargo, cada individuo tiene diferentes necesidades y formas de encontrar apoyo emocional."

LA SOLEDAD EN CIFRAS

El fenómeno de la soledad no se limita a Japón. Una encuesta de 2021 en Estados Unidos reveló que casi la mitad de los adultos tiene tres o menos amigos cercanos, mientras que el 27 por ciento de los jóvenes admite no tener amigos cercanos y el 22 por ciento declaró no tener ninguno.

BENEFICIOS DE LAS AMISTADES

Aunque algunas personas eligen la soledad, los expertos destacan que una red de apoyo social puede ayudar a:

Reducir el estrés.

Validar las emociones.

Disminuir el riesgo de ansiedad y depresión.