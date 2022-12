Por falta criterio militar, muere niña entre Colombia y Venezuela

De acuerdo con la información, el lamentable incidente se registró en el poblado Boca de Grita, municipio de García de Hevia, de la provincia de Táchira, en Venezuela.

Hasta ese lugar llegó una familia en una ambulancia con una nenita asistida con un respirador, quienes necesitaban cruzar hacia Colombia, pero los militares fronterizos colombianos les negaron el paso.

Desesperados, los familiares desconectaron a la niña y la subieron a una carretilla, donde la pasaron por el Puente Internacional Unión; sin embargo, cuando llegaron, la menor había dejado de existir.

Testigos comentaron que los soldados colombianos no permitieron que una ambulancia se aproximara para llevarse a la niña.

"No la dejaron pasar. La Guardia está acostumbrada a que si llega un herido no lo dejan pasar, no dejan pasar las ambulancias, porque, supuestamente, el puente está cerrado, pero para pasar contrabando ahí nadie dice nada, porque ellos cobran por eso", dijo una fuente de la parroquia, que presenció lo ocurrido.

Jonathan Pernía, papá de la infante, dijo que la muerte de su hija se debió a la negligencia de los guardias, ya que no permitieron el paso humanitario de la niña

También acusó negligencia médica, porque, por ningún motivo, se le debió quitar el respirador cuando la nena estaba viva.

Aseguró que "ella falleció cuando cruzaron el puente. Murió por falta de oxígeno. Cuando llegaron al puesto médico en Colombia, la doctora dijo que estaba sin signos vitales. Mi esposa se regresó con mi hija en la carretilla, el señor la traía tapadita por la lluvia".

El cadáver de la menor se quedó en la carretilla, hasta que llegaron las autoridades, que posteriormente lo trasladaron al ambulatorio de Boca de Grita.