Pensó que iba a cambiar, lo perdonó y él acabó matándola frente a sus hijos. Está prófugo

El casi interminable ciclo (a menos que uno de los dos decida romperlo) atrapó a Nancy Stephany Ayala, de 32 años de edad, pues luego de tantos pleitos y reconciliaciones, la última terminó en tragedia, pues su pareja, Samuel Tovar, acabó matándola frente a sus pequeños hijos.

De acuerdo con la información, el incidente días antes del 7 de septiembre de 2024, afuera de su casa, en la ciudad de Dallas, Texas; autoridades señalaron que la investigación sigue abierta, pues Samuel, de 25 años, escapó a México, a San Luis Potosí, donde, señalan, es protegido por su familia.

Ante medios norteamericanos, los familiares de Nancy claman por justicia, ya que la mujer, quien era cosmetóloga, dejó en la orfandad a cuatro niños: Michael, Elvia, Heavenly y Samantha.

Algo que conmocionó a la comunidad es que la mujer sabía del peligro que corría, pues varias ocasiones antes, las discusiones terminaban de manera violenta; sin embargo, él le prometía que cambiaría, pero todo acabó en muerte.

DE LA DISCUSIÓN AL ASESINATO

Según testigos, el problema inició dentro del hogar, donde se desató una fuerte discusión; el brutal ataque fue captado por las cámaras de seguridad, y se ve cómo Samuel tomó del cabello a la víctima y, sin el menor arrepentimiento, le dio una golpiza.

No conforme con ello, le disparó en la cabeza; luego, miró a una de sus hijas y, con una crueldad que cala los huesos, le dijo: "Tu mamá ya está muerta". Acto seguido, el sujeto se marchó.

Nancy fue auxiliada y levantada con vida; sin embargo, las heridas que le provocó la agresión física y armada, la llevó a fallecer en el hospital.

La familia de Nancy mostró a los medios que Samuel Tovar tiene detrás de la oreja derecha un tatuaje con el nombre de "Nancy", y espera que sea capturado para que responda por su terrible hecho.

"Espero que cuando lo atrapen, o cuando finalmente decida entregarse, podamos preguntarle por qué lo hizo", declaró Kimberly Salas, prima de Nancy.

Hasta la fecha, Samuel Tovar continúa prófugo; solo esperan que la justicia lo alcance y lleve a Estados Unidos para que responda por su crimen.