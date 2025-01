Papa Francisco: La esperanza del mundo está en la fraternidad

El Papa Francisco destacó la fraternidad como la base de la esperanza para el futuro de la humanidad durante la última misa del año, celebrada en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

En su homilía durante las primeras vísperas de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, el Pontífice reflexionó sobre el significado de la fraternidad y su papel central en el Año Nuevo.

"Sí, la esperanza del mundo está en la fraternidad", afirmó el Papa Francisco, mientras hacía un llamado a ver la fraternidad no como un simple eslogan, sino como una verdadera base sobre la que se puede construir un mundo más estable y duradero.

En este sentido, destacó que la respuesta se encuentra en la Santa Madre de Dios, quien nos muestra a Jesús, el hijo encarnado enviado por el Padre, para recordar que somos hermanos y hermanas.

El Papa también subrayó que la esperanza de un mundo fraterno no se encuentra en ideologías, sistemas económicos ni avances tecnológicos, sino en el amor y la enseñanza de Jesús . "Debemos caminar juntos como peregrinos de esperanza, siguiendo el camino de la fraternidad", expresó Francisco.

Asimismo, hizo una referencia a las preparaciones en Roma para el Jubileo 2025, un evento religioso que se celebra cada 25 años y que atraerá a millones de peregrinos. El Pontífice señaló que el último año fue especialmente exigente para la ciudad, ya que se intensificaron las obras y la organización en preparación para esta gran celebración.

Francisco concluyó enfatizando la vocación universal de Roma: ser un lugar de acogida para todos y un recordatorio de que todos somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros.

For everyone wondering what's happening in Rome - Italy



From December 24, 2024, to January 6, 2026:



The Jubilee 2025 will take place—the 25th Ordinary Universal Jubilee in the history of the Catholic Church



That's why Rome is covered in scaffoldingpic.twitter.com/w69IhriU1c