Padre encuentra a sus hijas sin vida luego de rastrear sus celulares

Un padre de familia decidió utilizar la aplicación "Find My Friends" (encontrar a mis amigos) para dar con la ubicación de sus dos hijas, quienes no contestaban sus llamadas y mensajes, pero se topó con que ambas habían sido víctimas de un accidente de tránsito.

La persona de nombre de Brian Trumble buscaba a sus pequeñas, Hailey y Shelby de 19 y 17 años respectivamente, quienes habían salido de paseo a bordo de su automóvil Chevy Cobalt, pero las encontró sin vida a unos cinco kilómetros de su domicilio en Nueva York.

"Es una gran pérdida. Nada volverá a ser igual", confesó el hombre al medio local Syracuse´s.

2 roadside memorials here on Ira Hill Road in Cayuga Co. where sisters, Hailey and Shelby Trumble died from their injuries following car accident Thursday.

The Trumble´s car crossed into opposite lane,hit another car, driver is in the hospital. Per @CayugaCoSheriff @CNYCentral pic.twitter.com/j4MtIHIHY8