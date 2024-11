Nueva vacuna contra el COVID-19 ya disponible en México: protege contra la variante JN1

México ya cuenta con una nueva versión de la vacuna contra el COVID-19, desarrollada por Pfizer, que está siendo distribuida en farmacias de cadena en todo el país. Esta actualización está formulada específicamente para combatir la variante JN1 , que se espera predomine durante la temporada invernal 2024-2025.

Según información proporcionada por el laboratorio a Excélsior, la nueva vacuna ya se encuentra disponible en cadenas como Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, Farmacias San Pablo y Walmart. Pfizer enfatiza la importancia de solicitar específicamente esta nueva fórmula actualizada, la cual debe estar claramente indicada en la etiqueta con las iniciales "JN1", para asegurar que se trata de la versión más reciente.

El proceso de distribución de la vacuna comienza en el centro de distribución de Pfizer ubicado en el Estado de México, al cual llegan las dosis provenientes de Bélgica. Desde allí, se realiza la entrega a todo el país, garantizando que las vacunas se mantengan a la temperatura adecuada gracias a contenedores especiales que aseguran su eficacia hasta el momento de la aplicación en los diferentes centros de salud.

Esta nueva dosis busca reforzar la protección contra el Covid-19 en un contexto de cambio constante de las variantes del virus, proporcionando a la población mexicana una herramienta clave para enfrentar los retos de la pandemia en el futuro cercano.

