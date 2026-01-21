"No usaré la fuerza": Trump insiste en tomar Groenlandia y pide negociaciones inmediatas en Davos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles 21 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza que no recurrirá a la fuerza para intentar controlar Groenlandia.

Declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia en Davos

Sin embargo, Trump reiteró que busca iniciar negociaciones "inmediatas" para que el territorio pase a estar bajo influencia estadounidense.

"La gente pensó que usaría la fuerza. No tengo por qué usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No la usaré", declaró Trump durante su discurso en la ciudad alpina suiza, donde insistió en que su interés por la isla responde a motivos de seguridad nacional e internacional.

El mandatario señaló que Groenlandia ocupa una posición estratégica clave entre Estados Unidos, Rusia y China, y que su control permitiría reforzar la protección del hemisferio norte. "Lo necesitamos por razones estratégicas y de seguridad nacional", afirmó, descartando que el objetivo principal sea la explotación de recursos naturales.

Sin embargo, Trump lanzó una advertencia directa a Europa al asegurar que espera una respuesta favorable. "Tienen dos opciones. O aceptan, y estaremos agradecidos, o se niegan, y lo recordaremos", dijo, al tiempo que pidió negociaciones inmediatas con Dinamarca y otros aliados.

El tema de Groenlandia no es nuevo en la agenda de Trump. Durante su anterior mandato, el presidente ya había planteado públicamente la posibilidad de comprar la isla, una propuesta que fue rechazada de manera tajante por el gobierno danés y por las autoridades locales.

En esta ocasión, sus declaraciones provocaron nuevamente inquietud entre los aliados europeos, luego de que la Casa Blanca no descartara semanas atrás opciones militares.

Tras su intervención, Trump reiteró ante periodistas que "la opción militar no está sobre la mesa" y volvió a insistir en que su objetivo es alcanzar un acuerdo mediante negociaciones.

No obstante, también advirtió que, si decidiera usar la fuerza, Estados Unidos sería "imparable". "Nunca pedimos nada y probablemente no obtendremos nada a menos que decida usar fuerza y poder excesivos... pero no lo haré", afirmó.

El presidente estadounidense criticó además el gasto en defensa de Dinamarca dentro de la OTAN y sostuvo que solo Estados Unidos puede proteger adecuadamente a Groenlandia.

REACCIONES INTERNACIONALES Y CONTEXTO DIPLOMÁTICO

Argumentó que el territorio se encuentra "indefenso" y que su valor estratégico ha aumentado en un contexto de tensiones globales y competencia entre potencias.

Las declaraciones generaron reacciones inmediatas. El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que su país no cederá ante amenazas comerciales, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, instó a rechazar "la ley del más fuerte".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que cualquier intento de presión económica será respondido de manera unida.

Groenlandia es un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca desde hace siglos y cuenta con su propio gobierno local, que ha rechazado de forma reiterada cualquier posibilidad de negociación sobre su soberanía.

Aunque Trump prometió evitar el uso de la fuerza, sus advertencias y presiones comerciales mantienen el tema como uno de los principales focos de tensión entre Estados Unidos y Europa, en lo que ya se perfila como una de las mayores crisis diplomáticas transatlánticas de los últimos años.