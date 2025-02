¡No las tires! Estas son las 5 formas en que puedes aprovechar las cáscaras de mango

Si pensabas tirar las cortezas del mango, mejor espera un poco y conoce la forma en que puedes emplearlas para mejorar el sabor de tus platillos

Por: Karla Salinas

En muchas ocasiones, pensamos que las cáscaras de mango son basura o un desecho que ya no tiene un segundo uso; la realidad es que es un elemento al que podemos darle una segunda oportunidad. Basura que nos puede ayudar a mejorar el sabor de ciertas preparaciones.

Para que ya no las tires, te detallaremos 5 formas diferentes para aprovecharlo, trucos caseros que no conocías y que te ayudarán notablemente, así que saca papel y pluma para que no dejes pasar todos los consejos.

¿CÓMO APROVECHAR LA CORTEZA DE LA FRUTA?

Las cáscaras de mango para algunos de nosotros es basura, pero para otros son elementos que nos ayudan a mejorar el sabor de ciertos platillos o para hacer ciertas bebidas. Ya no las tires, y mejor aprovéchalos de las siguientes formas:

Infusión

Disfruta de un té natural de mango, tiene un gran sabor y es muy sencillo de hacer. Solamente en una olla hay que hervir dos tazas de agua, añade las cortezas y deja cocinar por 10 minutos. Cumplido el tiempo, sacamos del calor, tapamos y dejamos infusionar por otros 5 minutos. Colamos, servimos y bebemos. Se menciona que dicho brebaje favorece al sistema inmunológico.

Aditamento a tu ensalada...

Aprovecha la corteza para agregarla a tu ensalada, solamente procura que la parte exterior de la cáscara esté limpia, córtala en rebanadas y agrégala a tu ensalada. Se encargará de proporcionarle un sabor dulce a tus platillos. Vas a ayudar a disminuir la generación de residuos orgánicos.

Snacks saludables...

Si eres un aficionado a las chips o snacks, entonces esto te interesa. Las cáscaras de mango las podemos convertir en botanas. Solamente en una charola de horno con papel engrasado colocamos los residuos y metemos en el horno precalentado a 70 °C. Estarán listas cuando tengan una textura crocante.

Abono

Para los que son amantes de la jardinería, saben que todos los desechos que son de las plantas, les ayudarán a crear su propio abono o composta, un nutriente que las plantas adoran, puesto que les ayuda a mejorar su crecimiento. Ya no las vas a tirar y ayudará a tu jardín a que tenga un mejor desarrollo.

Mermelada casera...

La última forma de aprovechar la corteza, es haciendo una mermelada. Es muy fácil de hacer y acompañaremos nuestros alimentos con ella. Solamente en una licuadora vamos a triturar las cortezas de 5 frutas, 250 mililitros de agua y la misma cantidad de azúcar. Todo lo llevaremos a la olla para su cocción, estará lista cuando se espese.

¿QUÉ MANGOS PUEDEN USARSE?

Aunque las cáscaras de mango, pueden aprovecharse con las formas o recetas mencionadas anteriormente, se pueden hacer con cualquier variedad de mango. Se recomienda que, en el tema de platillos, optemos por las variedades Kent, o Palment, puesto que se destacan por su sabor neutro.

A diferencia de la variedad Ataulfo o Francis, que al masticar su parte externa tienen notas ligeramente ácidas o amargas, haciendo que sean desagradables al gusto. Dinos, ¿cuál de las técnicas te gustaría intentar?

Fuente: Pixabay/stevepb