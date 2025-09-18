Niño muere durante su fiesta de cumpleaños número 7; "se sentó y ya no se levantó"

De la fiesta al dolor por la pérdida, así fue el sentir de una madre, quien la noche del lunes 15 de septiembre, cuando festejaban el aniversario número 7 de su hijo, el pequeño falleció de manera súbita.

El lamentable incidente se registró en la Capilla de los Recuerdo, alrededor de las 20:00 horas en la ciudad de Córdoba, Argentina, y quien perdiera la vida repentinamente fue el menor Thian Nazareno Toledo, quien, de acuerdo con el diagnóstico médico, murió a causa de una descompensación.

No es el primer deceso de este tipo que se registra en esa ciudad, pues en menos de cinco días otros tres menores han dejado de existir de manera súbita, por lo que las autoridades abrieron una investigación.

LA MUERTE DE THIAN TOLEDO

De acuerdo con su madre, el pequeño se divertía con juegos durante su cumpleaños en compañía de familiares y amigos; de pronto, se sentó en una silla y se desvaneció.

De inmediato se solicitó la presencia de paramédicos, quienes en cuanto lo vieron le subieron a la ambulancia y por 45 minutos le aplicaron maniobras de reanimación; sin embargo, ya nada se pudo hacer, pues no tenía signos vitales.

Se informó que Thiam Nazareno sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que ya nada se pudo hacer para salvarle.

En cuanto a la salud del menor, su familia destacó que era un niño "muy sano, siempre andaba jugando, corriendo"; además, explicaron que Thian no tenía problemas de salud.

Por otra parte, Ana Toledo, tía abuela del menor contó a medios de ese país que la ambulancia tardó demasiado en llegar, una demora importante para brindar atención al niño.

"Supuestamente se había descompuesto, cayó al suelo y estaba morado", explicó.

OTROS TRES CASOS

A raíz de ello, la Fiscalía de Segundo turno ordenó que la Policía Judicial investigara las circunstancias de muerte, así como que al pequeño se le practicara una autopsia, cuyos resultados serán clave para determinar la causa de muerte.

Además, es el cuarto infante que muere en circunstancias parecidas en un lapso de cinco días; uno de ellos es Lautaro Maineri, de 15 años, portero quien sufrió una descompensación mientras jugaba al truco. Su muerte se debió a un coágulo cerebral.

También Amadeo Ruiz, de 13, quien se descompensó durante un entrenamiento de futbol, mientras que el tercer caso es el de Facundo Arias Prieto, de 13 años, quien también se descompensó durante una clase de educación física en una plaza cercana a su secundaria.