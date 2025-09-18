Obispo de Ciudad Obregón participa en reunión con el Papa León XIV

Don Felipe Pozos Lorenzini, obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, participó este día en una audiencia privada con el Papa León XIV, acompañado por los obispos que integran el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Durante el encuentro, los prelados entregaron al pontífice algunos obsequios en nombre del pueblo mexicano, entre ellos imágenes de la Virgen de Guadalupe, los cuales fueron recibidos con gratitud.

En imágenes compartidas por la CEM se observa a los obispos mexicanos ingresar a la sala de audiencias privadas y saludar a León XIV, quien dedicó tiempo a escuchar el mensaje preparado, en el que se le transmitieron "las esperanzas y dolores de nuestra Iglesia en México", según se informó.

Como respuesta, el Papa compartió palabras de aliento y solidaridad, animando a los obispos a caminar juntos como una sola Iglesia que busca construir la paz y dar testimonio de la esperanza de Dios a través de los jóvenes y las familias.

"Finalmente nos ofreció su bendición apostólica para todos los mexicanos. Confiamos a la Virgen de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos, este camino de unidad y servicio al Pueblo de Dios", señaló la CEM.

DÍAS DE ENCUENTRO EN ROMA

Desde el lunes 15 de septiembre, los obispos representantes de la Iglesia Católica en México se encuentran en Roma para sostener reuniones con los distintos dicasterios de la Curia Romana, con el objetivo de fortalecer los vínculos de comunión y servicio eclesial.

El martes celebraron una misa en la tumba de San Pedro y posteriormente se reunieron con la Secretaría de Estado de la Santa Sede, donde refrendaron su compromiso de trabajar en unidad pastoral, compartir experiencias e impulsar caminos de colaboración para una mejor atención a los católicos del país.