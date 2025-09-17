Adolescentes de 14 años serían juzgados como adultos en Estados Unidos

Este martes, y en un rumbo que ha generado inquietud en Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó normas que permiten que los adolescentes de 14 años de edad sean juzgados como adultos.

Esta legislación aplica a aquellos que participan en delitos violentos (asesinatos o robo a mano armada) en Washington D.C.; además, se redujo la edad límite para la reducción de sentencias, pues pasó de 24 a 18 años.

En cuanto a que los menores sean juzgados como adultos, se indicó que no se requerirá de una vista judicial, tratamiento que se permitía para adolescentes de 16 años en adelante.

Respecto a la disminución de edad para reducción de sentencia (Ley de Reformas Penales de Washington), la Cámara Baja elimina el que jueces concedan sentencias alternativas o leves a jóvenes de hasta 24 hacia abajo, por lo que la nueva edad quedó fijada en los 18 años.

Las modificaciones a la ley recibieron respaldo de legisladores del Partido Republicano, como Byron Donalds, quien calificó como una locura que a los mayores de edad se les condene de acuerdo con el sistema juvenil.

Estas disposiciones aplican lo que recomendó Donald Trump, presidente de Estados Unidos, así como de Jeanine Pirro, fiscal federal de Washington D.C., que pidieron el endurecimiento de sanciones contra menores que hayan participado en delitos violentos.

POYECTOS ENCUENTRAN ECOS EN CONTRA

Las modificaciones aprobadas por la Cámara de Representantes desataron una ola de críticas entre legisladores demócratas, como Robert García, que tachó de "irresponsable" que un jovencito de 14 años sea procesado como adulto y destacó que gran parte de los jóvenes detenidos son de la comunidad afroamericana.