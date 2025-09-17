  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Adolescentes de 14 años serían juzgados como adultos en Estados Unidos

La Cámara de Representantes avaló la ley; el nuevo marco legal elimina audiencias previas. Con ello endurece el sistema penal

Sep. 17, 2025
Adolescentes de 14 años serían juzgados como adultos en Estados Unidos

Este martes, y en un rumbo que ha generado inquietud en Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó normas que permiten que los adolescentes de 14 años de edad sean juzgados como adultos.

Esta legislación aplica a aquellos que participan en delitos violentos (asesinatos o robo a mano armada) en Washington D.C.; además, se redujo la edad límite para la reducción de sentencias, pues pasó de 24 a 18 años.

En cuanto a que los menores sean juzgados como adultos, se indicó que no se requerirá de una vista judicial, tratamiento que se permitía para adolescentes de 16 años en adelante.

imagen-cuerpo

Respecto a la disminución de edad para reducción de sentencia (Ley de Reformas Penales de Washington), la Cámara Baja elimina el que jueces concedan sentencias alternativas o leves a jóvenes de hasta 24 hacia abajo, por lo que la nueva edad quedó fijada en los 18 años.

Las modificaciones a la ley recibieron respaldo de legisladores del Partido Republicano, como Byron Donalds, quien calificó como una locura que a los mayores de edad se les condene de acuerdo con el sistema juvenil.

Estas disposiciones aplican lo que recomendó Donald Trump, presidente de Estados Unidos, así como de Jeanine Pirro, fiscal federal de Washington D.C., que pidieron el endurecimiento de sanciones contra menores que hayan participado en delitos violentos.

imagen-cuerpo

POYECTOS ENCUENTRAN ECOS EN CONTRA

Las modificaciones aprobadas por la Cámara de Representantes desataron una ola de críticas entre legisladores demócratas, como Robert García, que tachó de "irresponsable" que un jovencito de 14 años sea procesado como adulto y destacó que gran parte de los jóvenes detenidos son de la comunidad afroamericana.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
El Papa León XIV pide un alto el fuego urgente en Gaza y llama al respeto del derecho internacional
Internacional / Mundo

El Papa León XIV pide un alto el fuego urgente en Gaza y llama al respeto del derecho internacional

Septiembre 17, 2025

En medio de la ofensiva israelí, el Pontífice reclama paz, diálogo, protección de los civiles y liberación de rehenes

VIDEO | Israel prueba con éxito sistema láser antimisiles "Iron Beam"
Internacional / Mundo

VIDEO | Israel prueba con éxito sistema láser antimisiles "Iron Beam"

Septiembre 17, 2025

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, esta nueva arman estará lista para uso militar antes de fin de año

Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel mientras enfrenta condena por golpe de Estado
Internacional / Mundo

Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel mientras enfrenta condena por golpe de Estado

Septiembre 17, 2025

Cabe recordar que desde el atentado con arma blanca en 2018, el expresidente de Brasil ha enfrentado múltiples complicaciones de salud y cirugías