VIDEO | Israel prueba con éxito sistema láser antimisiles "Iron Beam"

Aunque la llamada "Cúpula de Hierro", el sistema aéreo de defensa de Israel brindaba resultados, este no era infalible, pues durante los ataques de Hamás, Hezbolá y los hutíes, algunos misiles hicieron blanco en territorio israelí.

En busca de un nuevo "escudo", este miércoles el Ministerio de Defensa de Israel informó que probó con éxito el sistema láser de alta potencia y de bajo costo llamado "Iron Beam".

El dispositivo vendrá a reforzar el también conocido "Domo de Hierro", el cual, aunque eficiente, era falible; además, se indicó que este nuevo sistema estará listo para ser usado por el Ejército de Israel.

El nuevo sistema de defensa láser fue desarrollado por Elbit Systems y Rafael Advanced Defense Systems, el cual complementará el equipo antimisiles actual, que ha sido eficaz interceptando miles de cohetes disparados desde Gaza, Líobano y Yemen.

EL "IRON BEAM" ES MÁS ECONÓMICO

De acuerdo con las pruebas, cada interceptor convencional tiene un costo de alrededor de 50 mil dólares; sin embargo, el láser representa un gasto casi insignificante, en especial para destruir drones y misiles de corto alcance.

"Ahora que el rendimiento del ´Iron Beam´ ha sido demostrado, prevemos un salto significativo en las capacidades de defensa aérea gracias al despliegue de estos sistemas láser de largo alcance", comentó el Ministerio.

LAS PRUEBAS DEL LÁSER DE ALTA POTENCIA

Por años, este sistema de defensa láser estuvo siendo desarrollado, pero luego de semanas de prueba en el sur de Israel, demostró su efectividad, ya que tuvo una "configuración plenamente operativa", por lo que interceptó misiles, morteros, aeronaves y vehículos aéreos no tripulados (UAV) en diversos escenarios.

Con el éxito de las pruebas, autoridades indicaron que los primeros ejemplares del láser de alta potencia se integrarán en las defensas aéreas antes de fin de año.

Por su parte, Amir Baram, director general del Ministerio de Defensa israelí, dijo que el uso del "Iron Beam" marca un hito, ya que "es la primera vez que un sistema de intercepción láser de alta potencia alcanza plena madurez operativa".