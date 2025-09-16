  • 24° C
Internacional / Mundo

Asesinato de Charlie Kirk: Fiscalía pedirá la pena de muerte para Tyler Robinson

A quien dio muerte al aliado de Donald Trump se le imputan siete cargos, entre ellos disparar un arma de fuego causando lesiones corporales graves

Sep. 16, 2025
A raíz de las circunstancias que rodearon el asesinato del activista conservador, Charlie Kirk, la Fiscalía de Utah informó que solicitará la pena de muerte para el criminal, identificado como Tyler Robinson.

El fiscal Jeff Gray explicó que, al joven de 22 años de edad, se le imputan un total de siete cargos, y son: asesinato con agravantes, "por causar intencional o conscientemente la muerte de Charlie Kirk en circunstancias que crearon un gran riesgo de muerte para terceros".

Otra de las imputaciones son disparar un arma de fuego causando lesiones corporales graves, además de factores agravantes para estos dos presuntos delitos, pues se piensa que Robinson atacó a Kirk con base en su ideología política, "y que lo hizo a sabiendas de que había niños presentes que presenciarían el homicidio".

imagen-cuerpo

OTROS CARGOS CONTRA PRESUNTO ASESINO DE CHARLIE KIRK

También se le imputa doble obstrucción a la justicia, ya que movió y ocultó el rifle, así como deshacerse de la ropa con la que se perpetró el asesinato.

Además, le imputan manipulación de testigos, ya que al parecer ordenó a su pareja, identificada como Lance Twiggs, con quien vivía, que borrara sus mensajes incriminatorios y que guardara silencio en caso de que la policía lo interrogara.

El último cargo es por la comisión de un delito violento en presencia de un menor, ya que Robinson mató a Kirk a sabiendas de que en el evento público del campus de la Universidad Utah Valley (UVU) había menores presentes.

imagen-cuerpo

Además, Jeff Gray añadió que la Policía encontró en el bosque, cercano a la universidad, el rifle que usó para el crimen, donde encontraron ADN del acusado.

Por otra parte, y aunque se entregó presionado por su padre, no ha estado cooperado con los investigadores, quienes también hallaron en su casa casquillos con marcas similares a los que se localizaron en el lugar del disparo, además de dianas con agujeros de bala.

También los investigadores hallaron material genético de Tyler Robinson en la toalla en la que envolvió el rifle, así como en el desarmador que abandonó en el tejado desde donde disparó.

Edel Osuna
Edel Osuna
