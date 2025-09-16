  • 24° C
Internacional / Mundo

Trump acusa a Maduro de enviar narcóticos y criminales a EE.UU.; anuncia tercer ataque a barco venezolano

El presidente de EU advirtió está listo para atacar a los cárteles tanto en mar como en tierra, en medio de un creciente despliegue militar

Sep. 16, 2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes un nuevo mensaje contra el gobierno de Venezuela, acusando al presidente Nicolás Maduro de enviar pandilleros, criminales y narcóticos hacia territorio estadounidense.

En sus declaraciones, aseguró que el ejército norteamericano desmanteló un tercer barco con drogas procedente del país sudamericano, a pesar de que el Pentágono únicamente ha confirmado hasta ahora dos operaciones de este tipo.

"Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", afirmó Trump al partir de Washington rumbo a Londres.

TRUMP ANUNCIA TERCER ATAQUE A BARCO VENEZOLANO

Las declaraciones del mandatario se producen horas después de que la Casa Blanca confirmara un segundo ataque en aguas del sur del Caribe contra una lancha presuntamente utilizada por narcotraficantes, el cual dejó tres personas muertas.

"Destruimos, en realidad, tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos", insistió, sin aportar mayores pruebas sobre la supuesta tercera embarcación.

Trump reforzó su versión con un video publicado en TruthSocial, en el que se observa una embarcación explotando en medio del mar. Sin embargo, no presentó evidencia concreta que confirme que transportaba drogas.

imagen-cuerpo

Este ataque se suma al primero ocurrido hace casi dos semanas, cuando fuerzas estadounidenses hundieron una lancha rápida que, de acuerdo con la versión oficial, también trasladaba narcóticos desde Venezuela. En aquella acción murieron 11 personas.

La creciente ofensiva militar de Estados Unidos en la región incluye el despliegue de 10 aviones F-35, cinco de los cuales aterrizaron recientemente en Puerto Rico, como parte de la estrategia de la administración Trump contra los cárteles de la droga.

El presidente estadounidense advirtió que su país está preparado para atacar tanto en mar como en tierra a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. En ese sentido, reiteró su amenaza directa a Nicolás Maduro para que detenga el presunto envío de narcóticos y delincuentes hacia Estados Unidos, elevando aún más la tensión diplomática y militar entre ambas naciones.

Jhoanna Ontiveros Peraza
