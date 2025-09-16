  • 24° C
Internacional / Mundo

Donald Trump interpone millonaria demanda por difamación contra The New York Times

El mandatario acusa al diario de actuar como "portavoz del Partido Demócrata de Izquierda Radical" y de emprender un patrón de calumnias

Sep. 16, 2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la presentación de una demanda por difamación de 15 mil millones de dólares en contra del diario The New York Times y cuatro de sus periodistas, a quienes acusa de haber emprendido una campaña sistemática de calumnias en su contra.

De acuerdo con documentos judiciales, la demanda fue interpuesta en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Florida y señala varios artículos, así como un libro escrito por dos periodistas del rotativo, publicados en el periodo previo a las elecciones de 2024.

TRUMP INTERPONE DEMANDA MILLONARIA CONTRA THE NEW YORK TIMES

En el texto, los abogados de Trump aseguran que dichas publicaciones forman parte de un "patrón de décadas de difamación intencional y maliciosa contra el presidente Trump".

"Los demandados publicaron tales declaraciones de manera negligente, con conocimiento de la falsedad de las declaraciones, y/o con un desprecio temerario por su veracidad o falsedad", se lee en la querella.

Por el momento, The New York Times no respondió a una solicitud de comentarios enviada la mañana del martes.

A través de su red social Truth Social, Trump arremetió contra el periódico, al que calificó como "uno de los peores y más degenerados de la historia del país", además de acusarlo de haberse convertido en un "portavoz virtual del Partido Demócrata de Izquierda Radical". El mandatario aseguró que se trata de "la mayor contribución ilegal a una campaña electoral en la historia" por el apoyo al que, según él, ha dado visibilidad el diario a la actual vicepresidenta Kamala Harris.

Esta no es la primera vez que Trump lleva a los tribunales a un medio de comunicación. En julio pasado, presentó otra demanda, esta vez por 10 mil millones de dólares, contra The Wall Street Journal y el empresario Rupert Murdoch, tras la publicación de un artículo que abordaba sus presuntos vínculos con el fallecido financiero Jeffrey Epstein.

Jhoanna Ontiveros Peraza
