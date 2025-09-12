Donald Trump dice que Vladimir Putin le está "agotando rápidamente" la paciencia

Este viernes 12 de septiembre, el presidente Donald Trump aseguró que su paciencia con su homólogo ruso, Vladimir Putin, está llegando al límite, y aunque no impondrá nuevas sanciones, no descartó hacerlo contra bancos y al petróleo de ese país.
Lo anterior se ante la negativa del presidente de Rusia de negarse a finalizar la guerra contra Ucrania.
Cuando se le cuestionó si se le estaba agotando la paciencia, el mandatario de Estados Unidos contestó: "Está agotándose y agotándose rápidamente, pero se necesitan dos para bailar tango".
"Es asombroso. Cuando Putin quería hacerlo, (el presidente ucraniano Volodimir) Zelenski no quería. Cuando Zelenski quería hacerlo, Putin no quería. Ahora Zelenski quiere y Putin es una incógnita. Vamos a tener que intervenir de manera muy, muy fuerte", respondió a un medio de su país.
Respecto a la entrada de drones de Rusia a Polonia, ocurrido esta semana, el líder de la Unión Americana señaló que quizá los dispositivos entraron a territorio polaco por error, y que no quería defender a ninguno, "pero fueron abatidos".
"Tendremos que ser muy, muy duros", subrayó Trump ante la posibilidad de sanciones a Rusia por su negativa a poner fin al conflicto, y subrayó que no el asunto no es sencillo, pues generaría una ruptura con India, y pidió que recordaran que "este es un problema de Europa, mucho más que nuestro".