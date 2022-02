Niño de 12 años se quita la vida al ser víctima de bullying

Drayke Hardman acabó con su vida amarrándose una sudadera con capucha alrededor del cuello, ya que era constantemente maltratado por un compañero de su escuela, quien lo agredía física y verbalmente, pero él lo ocultaba a sus padres.

Fue su hermana de 16 años quien descubrió la terrible tragedia y su papá corrió intentando salvarlo, pero nada pudo hacer porque el menor apenas contaba con signos vitales.

Andy Hardman, padre del niño, condenó lo ocurrido y culpó al sistema ya que en Estados Unidos se presentan muchos casos de suicidio por acoso en las escuelas y nadie hace nada por solucionarlo.

Mientras su madre, Samie Hardman, resaltó que la muerte de su hijo era el resultado de la intimidación. "Mi niño guapo estaba peleando una batalla que yo no podía saber y no pude hacer nada para salvarlo. Esto es silencioso, es real, no hay nada que podamos hacer para quitar este profundo dolor", escribió en su mensaje.

La familia de Drayke decidió hacer público el caso en redes sociales, donde compartieron varias fotografías y emotivas palabras en las que expresan el dolor por la pérdida del pequeño, buscando concientizar sobre el abuso escolar y que se ponga un alto a estas conductas abusivas hacia los niños.

"Me desperté esta mañana más enojado que nunca en mi vida. ¿Me culpo a mí mismo? ¿Culpo a mi dulce niño matón? ¡Culpo al hecho de que estos matones existan!, ¡Culpo al sistema!,¿Cómo hay tanto odio en nuestro mundo que permitimos que los niños lastimen a otros niños?", escribió el señor Hardman.

La historia de la familia Hardman se ha difundido en todo el mundo y ha tenido más de 2 millones de reacciones, además de recibir el apoyo de miles de personas en Internet, quienes exigen que se ponga un alto al bullying que se vive en las escuelas de Estados Unidos.