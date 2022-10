"Necesito que alguien me mantenga; no nací para trabajar"

En el primer video se aprecia a la chica llorando, enfundada en una sudadera gris, con el cabello en dos coletas y teñido en rosa, suplicando que alguien, urgentemente, la mantenga.

"Por favor, esto es un llamado a la solidaridad, yo no haría esto si no fuera realmente urgente", refiere la joven mujer.

Y agrega: "necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar; yo siento que nací para otra cosa, no sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto".

El clip, que supera los siete millones de reproducciones, consigna varios comentarios en los que los internautas le dicen que esperan sea una broma, en tanto que otros le brindan consejo para que consiga un "viejito".

Sin embargo, al parecer el video lo hizo para llamar la atención en su cuenta, en la que tiene registrados 242 mil seguidores, y al tener esa cantidad, a partir de 10 mil le empiezan a pagar.

No obstante, publicó un segundo clip en el que "suplica", entre lágrimas, que dejen de compartirla, porque eso está afectando para la manutención de sus hijas.