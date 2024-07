¿Murió el expresidente Jimmy Carter? Esto se sabe

Esta mañana, circuló en redes la noticia del fallecimiento del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, a la edad de 99 años, según lo dio a conocer la activista Laura Loomer, luego de que mediante una carta se anunciaba su muerte.

Sin embargo, la propia familia del político desmintió los rumores, sobre el falso comunicado, que fue borrado por Loomer minutos después. "Asqueroso. ¿Por qué alguien fabricaría una carta diciendo que un ex presidente murió?", reconoció tras borrar su post.

"Acabo de borrar la letra y envío al presidente Carter y su familia mis oraciones. La gente no debería publicar engaños sobre muertes", se disculpó la activista.

It appears that the letter saying Jimmy Carter has passed away is fabricated.



Gross. Why would someone fabricate a letter saying a President died?



I have deleted the letter and I´m keeping President Carter and his family in my prayers.



People should not post death hoaxes.