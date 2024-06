Muere Shifty Shellshock, cantante de Crazy Town, a los 49 años

Seth Brooks Binzer, conocido artísticamente como Shifty Shellshock y líder de la banda de rap-rock Crazy Town, falleció a los 49 años en su residencia de Los Ángeles, según informes del médico forense local. El cantante dejó una pauta en el canon musical que marcó a toda una generación.

Shellshock, reconocido por ser el vocalista principal de Crazy Town, encontró su camino hacia la fama con su álbum debut The Gift of Game en 1999. Después se consolidó a principios de los 2000 con el éxito mundial "Butterfly", que encabezó las listas musicales durante semanas y vendió millones de copias. El icónico estribillo "Come, my lady, you´re my butterfly" marcó una era en la música pop de la época.

Nacido en California, Seth Binzer fundó Crazy Town junto con Bret Mazur en la década de los 90. La banda, originalmente conocida como Brimstone Sluggers, se consolidó con su álbum debut The Gift of Game en 1999, el cual incluía el hit mencionado y les valió giras internacionales como teloneros de Red Hot Chili Peppers.

A lo largo de su carrera, Shellshock enfrentó públicamente problemas de adicción, siendo parte de programas de rehabilitación como Celebrity Rehab y Sober House. Esta lucha personal se vio reflejada en varios episodios de su vida pública, incluyendo arrestos y hospitalizaciones relacionadas con sus adicciones.

En 2002, Seth Shellshock emprendió una carrera como solista tras la disolución de Crazy Town, aunque eventualmente la banda se reunió y lanzó nueva música, incluyendo el sencillo "Lemonface" en 2013.

El músico deja un legado en la industria musical, influenciando a generaciones con su estilo único de rap-rock y dejando una huella imborrable en la historia del género. A Shifty Shellshock le sobreviven sus tres hijos, Halo, Gage y Phoenix.

Actualmente, se están llevando a cabo investigaciones para determinar la causa exacta de su muerte.