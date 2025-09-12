  • 24° C
Internacional / Mundo

Muere mexicano durante arresto del ICE en Chicago

El connacional, señaló el Consulado, era originario de Michoacán; Inmigración de EEUU dijo que se resistió al arresto y hasta quiso arrollarlos

Sep. 12, 2025
Un ciudadano de origen mexicano murió cuando era arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), informó el Consulado de México en Chicago.

De acuerdo con la información, se trata de Silverio Villegas González, tenía 38 años de edad, quien laboraba como cocinero en un establecimiento de Chicago.

El reporte de las autoridades estadounidenses establece que al trabajador indocumentado manejaba su carro, un vehículo de modelo atrasado y color gris, cuando se inició una persecución.

A decir de los oficiales del ICE, Silverio se resistía al arresto y hasta intentó arrollarlos con su vehículo, por lo que uno de los agentes disparó.

A través de un comunicado, Inmigración informó que el "Intentó conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía del lugar. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma de fuego e impactó en el sujeto. Tanto el agente como el sujeto recibieron atención médica de inmediato y fueron trasladados a un hospital local".

Tras el fallecimiento del michoacano, las autoridades afirmaron que su residencia en Estados Unidos era ilegal, la cual fue certificada cuando estaba hospitalizado; en cuanto al agente del ICE, este sufrió "heridas graves y se encuentra estable".

SRE SE MANIFESTA POR LA MUERTE DE SILVERIO VILLEGAS

Por su parte, a través de un comunicado el Consulado General de México en Chicago dio a conocer los generales de la víctima, así como la edad, su lugar de origen, además del empleo que desempeñaba.

Además, explicó que los deudos de Silverio Villegas ya están recibiendo asistencia consular; también está en comunicación con autoridades del ICE y les solicitó información en torno a lo ocurrido.

Edel Osuna
