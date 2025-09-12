VIDEO | Camión atropella a una multitud durante un festival; hay 8 muertos y 20 heridos

El día de fiesta se tornó en luto y dolor, ya que durante la celebración del Festival Ganesh, en India, un camión embistió una multitud dejando como saldo preliminar 8 muertos y 20 lesionados.

Medios locales señalaron que el lamentable incidente ocurrió en una aldea del distrito de Hassan, en Karnataka; las víctimas, en su mayoría, fueron niños.

Dado a la magnitud de lo ocurrido, los heridos fueron trasladados a los hospitales cercanos; reportes indican que cuatro personas perdieron la vida en el sitio de la celebración, mientras que las otras cuatro cuando eran llevadas a recibir atención médica.

Testigos que hablaron con medios locales, como Dainik Jagran, aseguraron que el chofer del camión, procedente de la ciudad de Arkalgudu, perdió el control y "embistió contra la procesión de la Inmersión de Ganesh"; sin embargo, serán las autoridades las que determinen las causas que provocaron la tragedia.

Por su parte, el ministro de Industrias Pesadas y del Acero, HD Kumaraswamy, confirmó que 20 personas resultaron heridas y no precisó el número de fallecidos, sólo se limitó a publicar en X (antes Twitter) que "varias personas perdieron la vida"; además, expuso que lo ocurrido le había causó una profunda conmoción.

A través de redes sociales, los videos del accidente se han viralizado, y se ve cómo el camión totalmente fuera de control pasa por encima de los asistentes a la celebración, quienes bailaban al ritmo de las luces y música del lugar.

Tras el atropellamiento, quienes pudieron hacerlo escaparon corriendo, en tanto que el camión se detuvo hasta que impactó contra un edificio.