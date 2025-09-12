  • 24° C
Internacional / Mundo

VIDEO | Camión atropella a una multitud durante un festival; hay 8 muertos y 20 heridos

Autoridades lamentaron que lo que debió ser una celebración se haya tornado en una tragedia que conmocionó al país

Sep. 12, 2025
El día de fiesta se tornó en luto y dolor, ya que durante la celebración del Festival Ganesh, en India, un camión embistió una multitud dejando como saldo preliminar 8 muertos y 20 lesionados.

Medios locales señalaron que el lamentable incidente ocurrió en una aldea del distrito de Hassan, en Karnataka; las víctimas, en su mayoría, fueron niños.

Dado a la magnitud de lo ocurrido, los heridos fueron trasladados a los hospitales cercanos; reportes indican que cuatro personas perdieron la vida en el sitio de la celebración, mientras que las otras cuatro cuando eran llevadas a recibir atención médica.

Testigos que hablaron con medios locales, como Dainik Jagran, aseguraron que el chofer del camión, procedente de la ciudad de Arkalgudu, perdió el control y "embistió contra la procesión de la Inmersión de Ganesh"; sin embargo, serán las autoridades las que determinen las causas que provocaron la tragedia.

imagen-cuerpo

Por su parte, el ministro de Industrias Pesadas y del Acero, HD Kumaraswamy, confirmó que 20 personas resultaron heridas y no precisó el número de fallecidos, sólo se limitó a publicar en X (antes Twitter) que "varias personas perdieron la vida"; además, expuso que lo ocurrido le había causó una profunda conmoción.

A través de redes sociales, los videos del accidente se han viralizado, y se ve cómo el camión totalmente fuera de control pasa por encima de los asistentes a la celebración, quienes bailaban al ritmo de las luces y música del lugar.

Tras el atropellamiento, quienes pudieron hacerlo escaparon corriendo, en tanto que el camión se detuvo hasta que impactó contra un edificio.

Edel Osuna
