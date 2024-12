Muere Jimmy Carter, presidente 39 de los Estados Unidos

Jimmy Carter, el 39o mandatario de Estados Unidos, falleció este domingo 29 de diciembre en Plains, Georgia, según un comunicado divulgado por la fundación que lleva su nombre.

"Nuestro fundador, el expresidente estadounidense Jimmy Carter, falleció esta tarde en Plains, Georgia."

Carter, cuyo nombre fue James Earl Carter, Jr., nació el 1 de octubre de 1924 en Plains, Georgia. Su educación estuvo caracterizada por el cultivo de cacahuates, las charlas sobre política y la dedicación a la creencia bautista.

Luego de obtener su graduación en la Academia Naval de Annapolis, Maryland, en 1946, se casó con Rosalynn Smith. La relación tuvo cuatro descendientes: Jack, James Earl III (Chip), Jeffrey Donnel (Jeff) y Amy Lynn.

Tras siete años como oficial de Marina, Carter volvió a Plains. Su trayectoria política se inició en 1962 con su inicio en el ámbito estatal, y ocho años más tarde fue seleccionado como gobernador de Georgia. Como uno de los nuevos gobernadores de Suramérica, destacó por poner énfasis en la ecología, la eficacia del gobierno y la supresión de obstáculos raciales.

En diciembre de 1974, proclamó su postulación a la Presidencia, comenzando una campaña de dos años que gradualmente adquirió mayor relevancia. En el primer voto de la Convención Demócrata, fue seleccionado, y seleccionó al Senador Walter F. Mondale de Minnesota como su colega de partido. Luego de tres confrontaciones con el presidente Gerald R. Ford, Carter obtuvo la victoria en las elecciones con 297 sufragios frente a 241.

En su mandato como presidente de Estados Unidos, desde 1977 hasta 1981, Carter se esmeró en luchar contra las constantes dificultades económicas de inflación y desempleo. Al concluir su mandato, consiguió un incremento de casi ocho millones de puestos de trabajo y una disminución del déficit presupuestario en comparación con el producto nacional bruto.

Our founder, former U.S. President Jimmy Carter, passed away this afternoon in Plains, Georgia. pic.twitter.com/aqYmcE9tXi