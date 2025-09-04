Muere Giorgio Armani, icónico diseñador de moda y creador de la prestigiosa marca italiana

El mundo de la moda despide a uno de sus gigantes: Giorgio Armani, diseñador y empresario italiano que marcó un antes y un después en la historia de la industria, falleció este jueves a los 91 años.

La noticia fue confirmada por su propia casa de moda, que lo describió como un creador incansable, visionario y profundamente ligado a su querido Milán.

Armani no solo fue sinónimo de estilo y sofisticación, sino también un símbolo del ingenio empresarial italiano.

Su compañía, que factura alrededor de 2 mil 300 millones de euros anuales (unos 2 mil 700 millones de dólares), se convirtió en un referente de cómo una marca podía trascender la pasarela para instalarse en la vida cotidiana, en el cine y en la cultura global.

Su ausencia en los desfiles de Emporio Armani y Giorgio Armani durante la Semana de la Moda de Milán en junio de 2025 ya había despertado preocupación.

En ese momento, el propio diseñador comunicó que se encontraba en recuperación en su casa, aunque sin dar detalles sobre su estado de salud. Su colaborador y jefe de diseño masculino, Leo Dell'Orco, fue quien asumió la representación en esos eventos.

¿QUIÉN FUE GIORGIO ARMANI?

Nacido en Piacenza en 1934, Armani creció en un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial. Aunque en un principio estudió medicina, el destino lo condujo hacia la moda tras su servicio militar.

Su carrera comenzó en los almacenes La Rinascente como escaparatista, hasta que en los años 70, junto a Sergio Galeotti, fundó su propia firma. Desde entonces, rompió con las estructuras rígidas de la sastrería masculina e introdujo un estilo relajado y elegante que conquistó tanto a hombres como a mujeres.

En el cine y la cultura popular, su huella es imborrable: desde vestir a Richard Gere en American Gigolo hasta redefinir la alfombra roja con celebridades como Julia Roberts. Visionario y pragmático, fue también el primer diseñador de alta costura en transmitir un desfile por internet.

Con una fortuna estimada en más de 12.800 millones de dólares, Giorgio Armani no solo se consolidó como uno de los hombres más ricos de Italia, sino como un referente global del buen gusto.

Su legado trasciende la moda: será recordado como el creador que hizo de la elegancia un lenguaje universal, accesible y atemporal.