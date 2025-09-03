El Papa León XIV recibe una moto BMW R18 personalizada: será subastada para fines benéficos

El Papa León XIV ha recibido este miércoles en la Plaza de San Pedro un sorprendente regalo: una moto BMW R18 blanca personalizada. El Pontífice no solo la bendijo, sino que también la firmó y se subió a ella antes de anunciar que será subastada para ayudar a niños en Madagascar.

La iniciativa ha sido promovida por los Jesus Biker, conocidos como " los motoristas de Cristo" , un grupo católico que ha recorrido media Europa desde Alemania y Austria para entregar personalmente la motocicleta al Santo Padre.

La BMW R18 fue modificada especialmente para la ocasión, lleva el escudo papal en el carenado, el nombre del Papa en el depósito y una bandera del Vaticano. El vehículo fue recibido con entusiasmo por León XIV tras la audiencia general, donde saludó personalmente a los moteros y bendijo el vehículo.

After his General Audience, Pope Leo signed a BMW motorcycle. It´s heading to auction at Sotheby´s in Munich, and the proceeds, through the Pontifical Mission Societies of Austria, will help fund a school in Madagascar for children forced to work in mica mines, according to the... pic.twitter.com/RQMwaUpKPQ — Vatican News (@VaticanNews) September 3, 2025

TIENE EXPERIENCIA EN MANEJO DE MOTOS, PERO NO LA CONSERVARÁ

A pesar de haber confesado que condujo motos en su juventud, el Papa no conservará la motocicleta, sino que será subastada el 18 de octubre en Múnich.

Todos los fondos recaudados se destinarán a una ONG austríaca que trabaja con niños en situación de pobreza extrema en Madagascar, con el objetivo de construir una escuela en una de las zonas más desfavorecidas del país.

No es la primera vez que los Jesus Biker realizan una peregrinación de este tipo. Ya en el pasado regalaron una Harley-Davidson al Papa Francisco, acompañada también de mensajes recogidos de sus comunidades durante el trayecto.

La acción se enmarca dentro de los actos previos al Año Santo 2025, y ha sido calificada como "uno de los eventos más originales en Roma" por el padre Karl Wallner, en declaraciones a EWTN News.