MLB: Julio Urías les reparte comida a sus fanáticos para una noble causa

El pitcher de los Dodgers de Los Ángeles Julio Urías se une a la cadena de hamburguesas estadounidenses "Jack in the Box" con el objetivo de ayudar a combatir el hambre infantil.

El mexicano acudió a la caja registradora donde repartió autógrafos, se tomo fotografías con las personas y entregó comida en el autoservicio del restaurante, en Inglewood, California, se llevó a cabo el pasado martes 29 de agosto.

Este programa es una campaña nacional con el fin de acabar con el hambre infantil del país, se lanzó en 2010 por la organización sin fines de lucro Share Out Strength, cuyo objetivo es acabar con los problemas del hambre y problema que hoy en día surgen a nivel nacional e internacional.

Fue en el año 2015 cuando la Fundación "Jack in the Box" se asoció con "No Kid Hungry" con el fin de garantizar que los niños cuenten con acceso a un suministro de alimentos, actualmente se ha recaudado 3.7 millones de dólares y se pretende recaudar un millón de dólares este mes patrio para ayudar a todos los niños, según un comunicado de prensa de la empresa.

Es por eso que se reclutó a Julio Urías para comenzar con la recaudación de fondos, con un mes de duración.

Durante el mes de septiembre, las personas que donen un dólar recibirán un cupón para una pequeña porción de papas fritas que podrán utilizar en su próxima visita.

El lanzador sinaloense buscará este viernes su victoria 12 ante los Bravos de Atlanta en el Dodger Stadium.